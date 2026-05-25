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NBA／年度陣容出爐 溫班亞瑪首度入選第一隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪。(路透)
溫班亞瑪。(路透)

NBA年度陣容今天出爐，正在西區冠軍賽對決的雷霆隊和馬刺隊，陣中當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都入選年度第一隊，另外的成員還有金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、湖人隊唐西奇（Luka Doncic）和活塞隊當家球星康寧漢（Cade Cunningham）。

這是溫班亞瑪生涯首度入選年度第一隊，也是2016到17賽季雷納德（Kawhi Leonard）後馬刺再有球員入選；蟬聯年度MVP的亞歷山大連4年入選年度第一隊，約柯奇已累積第6次，今年聯盟得分王唐西奇也是8年來第6度入選年度陣容。

唐西奇和康寧漢本季都只打了64場比賽，和個人獎項最低出賽65場門檻差距一場，不過獲得特殊豁免，才拿到角逐個人獎項的資格。

年度第二隊成員有塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、火箭隊杜蘭特（Kevin Durant）、騎士隊後衛米契爾（Donovan Mitchell）和快艇隊雷納德。

布朗森是生涯第三度入選年度陣容，目前更帥尼克拉出季後賽10連勝，最快明天就能4戰「橫掃」騎士，搶下總冠軍賽門票。率騎士打進東區冠軍賽的米契爾，同樣是生涯第三度入選年度陣容，杜蘭特則是第12度入選，年度第一隊和年度第二隊各半，他也成為NBA史上第一位效力5支不同球隊都能進入年度陣容的球員。

年度第三隊成員包括老鷹隊強森（Jalen Johnson）、活塞杜倫（Jalen Duren）、76人馬克西（Tyrese Maxey）、雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）和金塊穆雷 （Jamal Murray）。

溫班亞瑪 NBA 唐西奇 NBA季後賽

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