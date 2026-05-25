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NBA／詹姆斯自由市場意外冷清？聯盟人士曝現實困境：湖人還是唯一選項

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

隨著洛杉磯湖人結束2025-26年賽季之旅，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的未來動向再度成為聯盟休賽季焦點。不過根據多位聯盟人士在芝加哥選秀測試營期間透露的消息，外界雖然持續熱議詹姆斯可能轉隊，但現實情況卻顯得相當明確，市場上幾乎沒有真正適合他的下家，而湖人仍被普遍視為最可能的選擇。

一名西區球探直言：「很難找到真正適合他的地方。」

即便即將在今年12月滿42歲，詹姆斯的場上價值仍獲得極高評價。一位東區球隊策略分析主管表示，依據球隊內部數據模型評估，詹姆斯至今依舊屬於聯盟頂級球星。

「依照我們的分析數據，他仍是聯盟前25名球員之一。如果不是考量年齡因素，我們甚至會把他評估成接近頂薪等級球員。」該人士表示，「而教練團的看法甚至更高，只要他的雙腿和背部狀態良好，他的影響力還會更驚人。」

詹姆斯本季年薪達5200萬美元，不僅再度入選明星賽，還帶領湖人取得季後賽首輪主場優勢，成功淘汰休士頓火箭。不過年齡與薪資規模，也讓他的自由市場空間受到限制。

目前擁有大量薪資空間的球隊，例如芝加哥公牛與布魯克林籃網，普遍被認為不太可能追逐詹姆斯；至於他過去曾多次傳出有意加盟的金州勇士，則因薪資結構問題，難以開出具有競爭力的合約。

另外，包括克里夫蘭騎士與紐約尼克等經常被外界點名的熱門球隊，也因正在衝擊季後賽，加上若要網羅詹姆斯勢必得透過交易才能匹配薪資，因此操作難度相當高。

在缺乏明顯競爭者情況下，湖人自然掌握談判主導權，但考量詹姆斯在聯盟歷史地位以及商業價值，雙方仍需取得微妙平衡。

一名東區高層提出他的理想方案：「只要是一年約，我願意給詹姆斯任何他想要的薪水，但不要球員選項，可以給他交易否決權。」

他進一步指出：「湖人新老闆沃爾特（Mark Walter）目前做的一切都圍繞著商業層面。詹姆斯能帶動票房、穩定地方轉播夥伴，續留詹姆斯本身就是一筆成功的生意。」

至於外界猜測詹姆斯是否可能接受中產特例合約離隊挑戰冠軍，目前看來可能性並不高。2026-27年賽季中產特例預估約為1500萬美元，遠低於詹姆斯現有身價，多數聯盟人士不認為他會做出如此大幅度降薪。

從湖人角度來看，與其冒險騰出薪資空間尋找其他補強方案，或者進行大型交易，短期內最直接且有效的方式仍是留下核心陣容，包括詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）、史馬特（Marcus Smart）甚至可能續留肯納德（Luke Kennard）。

種種跡象顯示，儘管每年夏天總會伴隨各種關於詹姆斯的傳聞，但至少現階段，湖人與詹姆斯之間的合作關係，仍然像是彼此最合理、也最現實的答案。

NBA季後賽

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