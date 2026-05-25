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NBA／雷納德去留成快艇抉擇難題！高層語出驚人：選他可能比字母哥更值得

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德與安戴托昆波。 美聯社
雷納德與安戴托昆波。 美聯社

當外界休賽季焦點幾乎全聚焦在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞時，聯盟內部卻有另一種聲音悄悄浮現。有NBA高層認為，洛杉磯快艇王牌雷納德（Kawhi Leonard）其實可能是更值得關注的超級資產，而快艇管理層也即將面臨重大抉擇：究竟該提前續約、交易，還是先靜觀其變。

現年34歲的雷納德目前合約還剩最後1年，2026-27賽季年薪高達5000萬美元。雖然過去數年傷病陰影始終揮之不去，但過去兩個賽季，他的出賽穩定度與整體表現已明顯改善。

一名東區球隊高層甚至直言：「每天都在討論字母哥會去哪裡，但大家似乎忽略了一件事，過去兩個賽季雷納德其實打得更好，而且也更健康。如果讓我在兩人之間做選擇，我甚至可能選雷納德。」

雷納德本季出賽65場，場均攻下28分，投籃命中率達51%，數據仍維持頂級球星水準。以這樣的表現來看，照理說應該很快進入續約討論階段，但他的傷病史仍讓球隊不得不審慎評估。

儘管雷納德本季仍展現出聯盟頂尖水準，再度打出年度最佳陣容等級的身手，但過去多次因傷缺席季後賽的重要經驗，仍讓快艇不敢輕易押上長期承諾。

另一方面，快艇目前仍面臨聯盟針對薪資規範相關問題的調查，不過聯盟人士普遍認為，就算最終被認定違規，也不至於出現取消雷納德合約的極端情況。

一名西區總管表示：「不可能因為違規就讓他的合約失效。如果那樣做，等於是直接幫快艇清掉薪資空間，反而像在獎勵他們。」

根據多位聯盟人士在選秀測試營期間交換的看法，多數人傾向認為快艇會先留下雷納德至少再打一季，但是否要立即完成續約，內部意見並不一致。

一名西區球探指出：「如果是我，我會選擇先觀察一整季，不急著續約。他很明顯想留在洛杉磯，所以沒必要現在就急著綁定。」

值得注意的是，快艇今年還透過祖巴茲（Ivica Zubac）相關交易案取得選秀會第5順位籤，也讓球隊未來操作增加許多想像空間。有西區高層認為，這個高順位選秀資產，很可能會直接影響球隊接下來對雷納德的規劃。

對快艇而言，這個夏天恐怕不只是單純討論續約問題而已。隨著雷納德年齡逐漸增長，加上球隊正站在競爭與重建的十字路口，究竟該繼續圍繞他衝擊冠軍，還是趁價值仍高時尋求其他可能，將成為管理層最艱難的一道課題。

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