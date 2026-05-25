NBA／湖人迎50年最大變革？道奇高層傳介入決策 佩林卡位置受關注

洛杉磯湖人在今年休賽季將迎來一個前所未有的新時代。隨著新老闆沃爾特（Mark Walter）正式接手球隊，這支過去50年幾乎始終由巴斯家族掌握主導權的豪門球隊，也首度進入全新的權力架構，而外界已開始討論，湖人管理層未來是否可能出現重大變動。

沃爾特於去年10月以創紀錄的100億美元完成收購，成為湖人新掌舵者，也意味著總裁巴斯（Jeanie Buss）家族不再擁有球隊多數控制權。值得注意的是，沃爾特同時也是MLB洛杉磯道奇隊老闆，因此外界普遍好奇，他是否會將道奇成功的管理模式複製到湖人身上。

根據《Yahoo Sports》記者魏茲曼（Yaron Weitzman）報導，目前聯盟內部已出現不少討論，認為沃爾特未來可能引進兩位道奇高層加入湖人決策圈，包括道奇棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）以及特別顧問札伊迪（Farhan Zaidi）。

這也讓湖人現任總管佩林卡（Rob Pelinka）的未來受到關注。不過報導指出，目前並沒有明顯跡象顯示佩林卡即將被取代。

道奇營運總裁弗里德曼。 美聯社

魏茲曼指出：「弗里德曼與札伊迪的存在，確實讓聯盟內開始出現沃爾特可能最終更換佩林卡的猜測。不過目前看來，事情還沒有朝這個方向發展。」

據了解，佩林卡近期也向聯盟人士透露，自己與弗里德曼及札伊迪目前是以「合作模式」共同運作，並且對於背後有一個願意大手筆投入資源的新老闆團隊感到興奮。

佩林卡近年在湖人的權力持續提升，他不僅在去年4月獲得多年延長合約，職位也同步升級。過去作為已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的經紀人出身，佩林卡一路進入管理層，如今更被視為湖人近年重建未來藍圖的重要人物。

尤其在促成唐西奇（Luka Dončić）加盟後，佩林卡更被認為成功替湖人打開下一個時代的大門。儘管唐西奇因腿後肌傷勢錯過季後賽，但他在加盟湖人的第二季仍繳出接近MVP等級的表現，球隊也正計畫以他為核心重新打造爭冠陣容。

佩林卡日前受訪時也透露，自己正與唐西奇密切合作，希望在今年夏天打造更具競爭力的陣容。

不過湖人的未來權力版圖仍充滿變數。日前知名球評西蒙斯（Bill Simmons）甚至拋出另一個震撼構想，認為湖人傳奇球星「魔術強森」強森（Magic Johnson）有機會重返管理層，甚至取代佩林卡的位置。

在新老闆、新權力結構以及圍繞唐西奇建隊的新方向下，這支NBA豪門球隊正站在近半世紀以來最重要的轉折點。