NBA／詹皇生涯最終章回騎士？前隊友公開喊話：返家鄉完成最後一舞

湖人在今年季後賽第二輪慘遭雷霆橫掃出局後，關於詹姆斯（LeBron James）未來去向的討論持續升溫。

雖然目前沒有跡象顯示這位超級球星有意離開洛杉磯，但前隊友佛萊（Channing Frye）近日拋出一項引發熱議的想法：希望詹姆斯能在生涯最後一季重返家鄉克里夫蘭，完成屬於自己的最後篇章。

就在騎士東區冠軍賽連吞兩敗之後，佛萊在節目中談到詹姆斯未來時，毫不掩飾自己的期待。

當被問到如果詹姆斯決定迎接生涯第24個賽季，希望他去哪支球隊時，佛萊直接表示：「回克里夫蘭吧，這就是我最想看到的。回家，最後一年，把事情完成。」

佛萊與詹姆斯曾共同效力騎士，更在2016年一起奪下隊史首座總冠軍。當年騎士在總冠軍賽克服1比3落後，完成史詩級逆轉擊敗勇士，至今仍是聯盟經典戰役之一。

佛萊認為，若騎士真的迎回詹姆斯，不僅能補強球隊戰力，也能帶來精神層面的巨大影響。

「騎士可以放棄哈登（James Harden）。這樣球隊就多了一名持球者，也多了一個能打4個位置的球員。他會讓球隊變得更強硬，或者直接把隊友罵醒，不然就是把人送走。這就是事實。」佛萊直言。

現年41歲的詹姆斯剛結束生涯第23個球季，即便年紀已邁入生涯後期，仍維持極高水準表現。本季例行賽60場比賽，他場均繳出20.9分、7.2助攻、6.1籃板，投籃命中率51.5%；季後賽則提升至場均23.2分、7.3助攻。

尤其在與唐西奇（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）組成新核心後，詹姆斯一整年下來依然是湖人最穩定的戰力。

不過自湖人遭淘汰後，各界對他的未來猜測始終沒有停過。詹姆斯近期曾表示，若繼續征戰NBA，「爭冠」依舊是自己最優先考量的事情。

回顧詹姆斯生涯，他正是於2003年以選秀狀元身分被騎士挑中，成為隊史最偉大球員。兩度效力騎士期間，他率隊5度闖進總冠軍賽，如今騎士陣容同樣足夠的競爭力。

目前仍沒有跡象顯示詹姆斯有意離開湖人，但佛萊的言論，也反映出不少前隊友與球迷心中的共同期待希望這位改變一個世代的超級球星，最終能回到夢開始的地方，完成職業生涯最後巡禮。