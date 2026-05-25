NBA／溫班亞瑪效應改變生態？字母哥交易行情回升 多隊著手打造「抗馬陣容」

密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年休賽季持續成為聯盟交易傳聞焦點，但在原本外界對其市場價值出現疑慮之際，如今卻因另一位超級球星的崛起，讓整體局勢出現意外變化。

根據《The Athletic》報導，隨著馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季打出驚人統治力，聯盟內部開始出現新的思維：未來組隊不只是為了終結雷霆王朝，更必須思考如何對抗溫班亞瑪。而在不少高層眼中，安戴托昆波正是少數有能力與他正面抗衡的球員之一。

事實上，安戴托昆波的交易價值原先並非一路看漲。聯盟高層曾指出，自2021年率公鹿奪冠後，他近年傷病問題開始受到關注；此外，在聯盟未來可能調整選秀制度、首輪選秀權價值持續提高，以及球隊對30歲以上球員長年超級頂薪合約的顧慮下，都讓市場評估趨於保守。

但溫班亞瑪本季例行賽以及季後賽對戰雷霆期間展現出的影響力，再次改變許多球隊想法。

一名西區球團高層坦言：「沒錯，字母哥確實是解決溫班亞瑪問題的一種答案。我完全能理解球隊在討論交易他時，會把這件事納入考量。」

現年31歲的安戴托昆波擁有6呎11吋身高、243磅體型，兼具驚人運動能力、防守覆蓋範圍以及禁區、外線切換能力。聯盟內部普遍認為，這種兼具體型與靈活性的球員非常稀有，而且幾乎無法單靠選秀或一般補強方式取得。

另一位東區高層則進一步透露：「相信我，大家腦中都在想這件事。未來球隊一定會開始思考怎麼打造陣容來擊敗馬刺，就像現在大家努力研究如何打倒雷霆一樣。」

他甚至舉出爵士近期操作作為例子。球隊交易來傑克森（Jaren Jackson Jr.）並持續維持禁區高度與體型優勢，被視為某種程度上已開始提前因應「溫班亞瑪時代」。

這樣的局勢，也可能意外替公鹿帶來談判優勢。

目前4支闖進分區冠軍賽的球隊，包括馬刺、雷霆、尼克與騎士，都曾與安戴托昆波傳出連結。不過實際操作難度仍不低。

其中馬刺與雷霆被認為不願意付出足以換來安戴托昆波的大量交易資產；至於尼克與騎士，則缺少公鹿預期想獲得的多枚未來首輪籤。

換句話說，安戴托昆波今年夏天的市場價值，可能已經不只是單純「超級球星」的價格，而是成為聯盟各隊眼中，能夠對抗未來霸權的重要戰略武器。當溫班亞瑪逐漸改變聯盟生態，字母哥的身價與定位，似乎也正在被重新定義。