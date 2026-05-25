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NBA／搶七慘敗敲警鐘！活塞補強瞄準兩球星 核心續約成重點

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜倫(左)和湯普森。 法新社
杜倫(左)和湯普森。 法新社

底特律活塞本季雖然打出令人驚豔的反彈賽季，例行賽豪取60勝高居東區龍頭，但季後賽最終仍留下苦澀結局。首輪面對魔術便鏖戰至第7戰，接著東區第二輪系列賽又在主場搶7遭騎士痛擊淘汰。這樣的結果也提醒活塞，高勝場數並不代表已真正跨入爭冠行列。

隨著球季結束，活塞即將迎來重要休賽季，外界普遍認為球團勢必尋求更大規模補強，進一步提升以康寧漢（Cade Cunningham）為核心的競爭力。

《Detroit Free Press》記者桑科法（Omari Sankofa）指出，活塞預計將和多位重量級球星傳出連結，其中包括爵士明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），以及快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）。

報導指出，活塞目前握有完整的未來首輪選秀資產，包括2026年首輪第21順位，以及大量未來二輪籤，使球隊在交易市場上具備不錯的談判籌碼。

其中馬卡南被視為相當具有吸引力的目標，不過交易難度可能不低。爵士在交易截止日前才透過重磅操作換來傑克森（Jaren Jackson Jr.），與馬卡南組成新雙核心，顯示球隊已逐漸從重建轉向競爭模式，因此是否願意放走這名芬蘭長人仍有不少疑問。

至於雷納德則被認為相對更具現實性。這位兩屆總冠軍MVP將於2026-27球季進入合約最後一年，年薪高達5030萬美元。加上快艇近期持續傳出可能重新調整建隊方向，使他的未來再度成為市場焦點。

不過在追逐球星之餘，活塞另一項核心任務仍是留下年輕班底。根據《The Athletic》報導，球團計畫在今年夏天優先與杜倫（Jalen Duren）及湯普森（Ausar Thompson）展開續約談判，持續打造以康寧漢為中心的長期核心架構。

22歲中鋒杜倫本季迎來生涯突破，例行賽場均繳出19.5分、10.5籃板，並首次入選全明星賽。不過季後賽表現大幅下滑，場均僅剩10.2分、8.5籃板，成了活塞無法闖進東區冠軍賽的重要關鍵因素。

儘管如此，活塞仍相當看好杜倫的天賦與發展潛力。聯盟內部也有不少人認為，季後賽表現低迷可能反而讓杜倫續約市場價格下降，有利於球團談判。

另一方面，湯普森則在季後賽成為球隊防守端重要武器。他整個季後賽累積28次抄截、25次阻攻，兩項數據合計的「Stocks（抄截+阻攻）」高居所有球員之首。

例行賽73場比賽中，湯普森平均可貢獻9.9分、5.7籃板、3.1助攻及2抄截，投籃命中率52.5%。優異的防守能力與運動天賦，也讓他逐漸成為活塞未來藍圖不可或缺的一環。

對活塞而言，今年夏天顯然不只是單純補強陣容，而是在年輕核心持續成長與衝擊更高層級競爭力之間找到平衡點。無論最終是否能成功追逐球星，如何幫助康寧漢獲得更多支援，將成為決定球隊未來上限的重要關鍵。

NBA季後賽

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