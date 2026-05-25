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NBA／灰狼無緣連3年闖西決 針對戈貝爾未來定位陷入抉擇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
戈貝爾。 美聯社
戈貝爾。 美聯社

灰狼本季季後賽首輪成功淘汰約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊隊，不過第二輪還是遭到年輕馬刺重擊，6戰黯然止步，無緣連3年闖進分區冠軍賽。

隨著賽季提前結束，灰狼也將迎來一個極其重要的休賽季。過去兩年球隊都曾闖進西區冠軍賽，但始終無法更進一步，如今外界關注焦點也開始從陣容成長轉向「是否需要調整核心架構」。

根據NBA知名記者費雪（Jake Fischer）近日在《Bleacher Report》直播節目中的說法，灰狼內部目前已開始出現對中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）未來定位的討論聲音。

費雪表示：「戈貝爾毫無疑問是一名能夠提升球隊下限的球員，他幫助灰狼連續多年在例行賽拿下重要勝利，但他的進攻端限制也再次被放大。雖然今年對約柯奇系列賽表現不錯，但我認為灰狼內部已經開始出現一些關於戈貝爾長期適配性的疑問。」

現年33歲的戈貝爾仍有2年合約在身，其中2027-28年球季還握有價值3800萬美元的球員選項。這位4屆年度最佳防守球員，自2022年透過震撼交易加盟後，一直是灰狼崛起的重要關鍵人物，也是球隊近年重返競爭行列的重要支柱。

本季首輪面對聯盟頂級中鋒約柯奇時，戈貝爾的防守曾獲得不少好評，被認為有效限制對方影響力。然而到了對上溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺後，情況卻出現明顯反差。

西區第二輪的6場比賽中，戈貝爾場均僅繳出6.7分、8籃板、1.7助攻，投籃命中率45.5%，整體存在感明顯下降。面對溫班亞瑪的高機動性、外圍威脅與進攻多樣性，他在防守端也未能展現如首輪般的統治力。

除了外界普遍認為灰狼將優先續留多森姆（Ayo Dosunmu）外，戈貝爾的未來去向如今也逐漸成為另一項值得關注的休賽季焦點。

對灰狼而言，接下來最大的課題或許不只是補強，而是如何判斷目前核心陣容是否仍具備爭冠天花板。畢竟在連續多年衝擊失利後，任何一個決定，都可能改變球隊未來幾年的方向。

NBA季後賽

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