NBA／塞爾蒂克有大動作？布朗提前續約非優先事項 字母哥傳聞再添變數

波士頓塞爾蒂克在2026年季後賽首輪意外出局後，球團即將迎來關鍵休賽季。面對陣容調整與未來布局問題，球隊總裁史蒂文斯（Brad Stevens）預計將重新檢視球隊架構，而其中最受外界關注的焦點之一，就是布朗（Jaylen Brown）的未來。

根據《Massachusetts Live》記者羅伯（Brian Robb）報導指出，儘管布朗即將取得續約資格，但塞爾蒂克目前並未將提前與他完成新合約視為今夏首要任務。

羅伯分析表示，史蒂文斯向來不排斥提前續約操作，但若要再次投入如此龐大的長期合約，並不是毫無疑問的決定。若現在再增加一筆超大型長約，反而可能影響布朗目前的交易價值，而非提升其市場吸引力。

報導指出，從球隊角度來看，現階段並沒有急迫理由必須立即完成續約，除了安撫布朗之外，這項操作並無法解決球隊眼前更大的問題。因此外界普遍認為，今年夏天布朗續約案不太可能成為史蒂文斯優先處理事項。

根據規定，布朗將於7月正式取得續約資格，可以簽下一份2年總值1.42億美元的新合約。不過目前他其實已經處於2023年簽下的5年2億8540萬美元超級頂薪合約之中，該份合約將持續到2028-29球季。

值得注意的是，在泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢缺陣期間，布朗曾一度扛起球隊頭號球星角色，打出生涯最佳球季，平均繳出28.7分、6.9籃板、5.1助攻的全能數據。

然而即使個人表現亮眼，關於布朗的交易傳聞卻沒有停下。自塞爾蒂克在首輪遭費城76人淘汰後，外界開始出現越來越多討論聲音，尤其在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續陷入交易傳聞之際，布朗也被視為潛在交易籌碼之一。

近期甚至有消息指出，史蒂文斯可能願意圍繞這位明星側翼探索交易可能性。雖然目前仍未有實質進展，但在塞爾蒂克準備重整陣容之際，布朗的未來顯然已成為今夏最受矚目的議題之一。