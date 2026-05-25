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NBA／國王準備徹底重建！拉文首要清倉目標 大合約成交易難題

聯合新聞網／ 綜合外電報導
拉文。 路透社
拉文。 路透社

沙加緬度國王在本季表現不如預期後，似乎已準備啟動全面重建，而曾被視為球隊重要得分戰力的拉文（Zach LaVine），如今傳出可能成為球團首要清理對象。

根據NBA記者希德利（Evan Sidery）消息指出，國王預計將在今年夏天推動交易拉文，而前提是他先執行下季價值4890萬美元的球員選項。消息指出，國王早在本季期間就曾試圖將拉文送走，但市場反應相當冷淡，並未吸引太多球隊興趣。

希德利表示，國王已經準備正式擁抱全面重建，因此希望利用拉文即將到期的大合約進行操作，藉此調整未來陣容方向。

拉文本季受到傷勢影響，僅出賽39場，場均繳出19.2分、2.8籃板、2.3助攻，相較過往全明星等級表現已有明顯下滑。明星賽後，他因右手傷勢接受手術，也提前宣告本季報銷。

事實上，傷病問題一直是拉文生涯最大的隱憂。除了近年頻繁受到膝蓋、腳部與手部傷勢困擾之外，持續下降的數據表現，也讓他的市場價值受到影響。

更大的問題還在於合約。若拉文選擇執行球員選項，下季薪資將接近4900萬美元，對任何球隊而言都是極大負擔。考量到高薪、傷病史以及狀態起伏等因素，究竟是否有球隊願意接手這名前明星後衛，目前仍存在極大問號。

對國王來說，如果無法順利脫手拉文，也可能讓重建進度受到影響。這個夏天，拉文的去留勢必將成為球隊休賽季最重要的課題之一。

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