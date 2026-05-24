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NBA／「軟唐」硬起來！尼克主帥解釋唐斯如何成為G3關鍵人物
尼克隊在今日東決第3戰中以121：108擊敗騎士隊，距離1999年以來首次晉級NBA總決賽僅差1場勝利。賽後，尼克隊總教練布朗（Mike Brown）稱讚了當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的出色表現，並指出，唐斯的組織進攻幫助尼克隊重新掌控了進攻節奏。
過去經常被詬病在季後賽中時常「軟手」的唐斯，今天再度證明自己，本場比賽上場36分鐘，得到13分、8籃板、7助攻、3抄截，而且1次失誤紀錄都沒有，表現不僅出色還相當全面，正負值+23為全隊最高，正是最好的例證。
最終，尼克靠著唐斯以及布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）兩人分別拿下30分、22分的挹注，最終13分差擊敗騎士，順利聽牌。賽後，布朗在採訪中強調球隊贏球功臣絕對是唐斯，「唐斯是我們進攻的核心，7助攻、0失誤。他在攻防兩端都表現出色，貢獻了3次抄截，尤其是在擋拆配合中，他的表現也是十分出色。」
鑒於騎士隊在G3再次將防守重點放在布朗森身上，尼克隊迅速做出回應，重新啟用唐斯作為組織核心，成為本場比賽的獲勝主因之一。
目前尼克隊在東冠已取得3：0領先，距離21世紀首度叩關NBA總決賽僅差1場勝利。
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