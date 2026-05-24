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NBA／尼克10連勝場均淨勝22.5分 騎士主帥無奈：跟不上對方強度

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克強勢寫下10連勝紀錄，展現爭冠企圖心。 法新社
尼克強勢寫下10連勝紀錄，展現爭冠企圖心。 法新社

紐約尼克持續以驚人姿態朝總冠軍賽邁進，而且劇本幾乎如出一轍：上半場與對手僵持、下半場完成調整，再一波帶走比賽。這支球隊似乎正以最佳狀態迎接季後賽高峰，而最新受害者則是克里夫蘭騎士。

尼克今天在東區冠軍賽第3戰以121比108擊敗騎士，系列賽取得3比0絕對優勢，只差1勝就能自1999年後再度闖進NBA總冠軍賽。更驚人的是，尼克季後賽已豪取10連勝，成為NBA史上第7支在單次季後賽拿下至少10連勝的球隊。前一次達成這項紀錄的球隊，正是2024年最終奪冠的波士頓塞爾蒂克。

2017年「宇宙勇」以15連勝高居歷史之冠，整個季後賽創下16勝1敗的最佳成績；1999年馬刺打出12連勝、2001年湖人11連勝和1996年公牛10連勝同樣最後都成功登頂；不過1989年湖人的11連勝和2012年馬刺、2003年籃網、2016年和2017年馬刺的10連勝，這幾隊都未能奪冠。

本季季後賽至今，尼克11場勝利有10場至少贏10分，10連勝期間合計勝分為225分，場均勝分22.5分也是過去締造過10連勝的球隊中最高紀錄；至於兩場敗戰加起來一共只輸2分，展現極高穩定性。目前尼克季後賽打了13場比賽，合計勝分高達234分，超越2017年勇士的230分，同樣寫下歷史紀錄。

另一方面，尼克也成為史上第8支在單一季後賽連5場至少贏兩位數分差的球隊；2009年騎士是連8場、2004年溜馬是連6場，2021年太陽、2017年勇士、2004年活塞、1985年湖人和1947年勇士都是連5場。在尼克之前的7支球隊中，有4隊最後獲得總冠軍。

尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後談到球隊成功關鍵時表示，自己過去曾在柯爾（Steve Kerr）與波波維奇（Gregg Popovich）麾下工作，學到一件重要事情，就是例行賽必須讓板凳球員保持投入。

「他們總說，不是為了現在，而是為了季後賽。讓更多球員維持比賽感覺，才能在真正需要時派上用場。我從他們身上學到不少東西，也把這些帶來尼克。」布朗說

這個理念今天再次奏效。替補射手沙米特（Landry Shamet）第四節短短99秒內投進3記三分球，全場命中4顆外線，瞬間澆熄騎士反撲希望，也讓主場球迷逐漸安靜下來。

此外，尼克體能優勢也逐漸顯現。騎士自首輪對多倫多暴龍第5戰後幾乎維持隔天就比賽的密集賽程，自4月29日以來已打了13場；反觀尼克同期只打8場，看起來明顯更有活力。

哈特（Josh Hart）也提到，自己本季上場時間下降，反而幫助他保留更多能量。

「去年打到這階段時，我感覺體力幾乎耗盡，今年我更重視飲食、身體管理和恢復，而減少上場時間確實很有幫助。」

至於布朗森則認為，球隊成功最大原因是每個人都準備好自己的角色。

「休息室裡有一群對工作非常瘋狂的人，他們都很努力。當輪到自己上場時，他們永遠準備好了。」

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）面對0勝3敗的窘境，只能無奈坦言，球隊無法跟上尼克的強度。「他們的身體對抗和能量層級太高了，我們無法匹配。他們現在狀態非常火熱，而我們一直找不到阻止這股氣勢的方法。」

如今系列賽來到3比0，歷史上從未有球隊在季後賽0比3落後情況下完成逆轉。下一戰若尼克再勝，不僅將完成連續兩輪系列賽橫掃，也將正式踏上睽違27年的總冠軍賽舞台。

NBA季後賽

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