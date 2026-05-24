NBA／尼克球迷再度發動「佔領客場」戰術 米契爾談此事：不意外

今日東冠G3，尼克球迷再度發動「人海戰術」聲援自家球隊，尼克最終也以121：108擊敗騎士，拿下勝利回敬，系列賽順利取得聽牌。賽後，騎士主控米契爾（Donovan Mitchell）談到主場被客隊球迷佔領一事，他強調，出身紐約的他，對此情形並不意外。

東冠系列賽G3在今日移師騎士主場舉行，熱情的尼克球迷也繼上一輪對76人系列賽之後，再度號召大批球迷佔領客場。尼克挾帶這股氣勢，從開賽就逐步建立領先優勢，最終四節打完121：108大勝騎士，系列賽已取得3：0聽牌優勢。

賽後，得到23分、4助攻的米契爾表示，他對於自家主場有大量尼克球迷並不感到驚訝，並指出他曾經也是其中一員。

「我來自紐約。這對我來說並不意外。他們在每個球館都這麼做。就像牛仔隊（紐約職業板球隊伍）的球迷一樣。尼克隊的球迷也是如此。我以前也是其中一員。」米契爾說。

雙方系列賽第4戰，將於台灣時間26日進行，已經取得季後賽10連勝的尼克，將有機會在後天再度完成「橫掃」，強勢挺進總決賽。