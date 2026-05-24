NBA／「鬼禿」真的太鬼！西冠場均命中4.6顆三分僅次柯瑞

西區冠軍系列賽目前雷霆以2：1領先馬刺，除了仰賴球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的發揮，恐怖的板凳深度也是雷霆的一大利器。其中，雷霆替補後衛「鬼禿」卡盧索（Alex Caruso）目前在西冠3戰場均投進4.6記三分（場均出手7.7次），僅次2019年由柯瑞（Stephen Curry）在西決創下場均的6.5顆三分球鬼神紀錄。

昨日G3回到馬刺主場舉行，雷霆靠著板凳端4人得分上雙的火力挹注，從第二節開始就將比分拉開，終場以123：108贏球，在系列賽大比分2：1領先。在本場比賽，卡盧索替補上場24分鐘，外線5投3中，高效率斬獲15分3籃板1助攻2抄截1火鍋；另一名替補後衛麥肯（Jared McCain）更誇張，上場27分鐘狂砍24分，正負值達到+28，與卡盧索並列全場最高。

此外，卡盧索在本輪系列賽中，更值得讚嘆的是他的投籃命中率，不僅投籃命中率有60.6%，三分球命中率更是達到恐怖的61%；且他場均7.7次三分出手，命中4.6球，成為NBA季後賽史上在西區決賽場均命中三分次數第2高的球員。

至於這項紀錄保持人，則是勇士球星柯瑞，他於2019年在西區決賽系列賽4場比賽中，場均飆進6.5顆三分，最終率領「灣區大軍」以4：0橫掃拓荒者。

卡盧索在西冠3場比賽中，場均得到21分、2.7籃板、2.3助攻、1.7抄截和1火鍋，是雷霆在攻防兩端的重要支柱。雷霆、馬刺下一場賽事G4，將在台灣時間明日上午8點開打，地點同樣在聖安東尼奧主場。