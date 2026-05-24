NBA／沙米特東冠轟出超高外線命中率 隊友盛讚「了不起」

尼克隊今天以121：108擊敗騎士隊，替補後衛沙米特（Landry Shamet）攻守俱佳，第四節連進3枚三分彈助隊穩住領先，防守端也限制住騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell），成尼克取得系列賽「聽牌」優勢的關鍵人物。

今天尼克板凳球員攻下23分，沙米特一人包辦14分，成唯一得分兩位數的尼克替補，他表示球隊每個球員各司其職，「球進後，我就開始思考防守對手的明星球員，以及我的任務和我防守端要做的事情，這就是我們球隊的魅力所在。」

「我們場上五個人都保持同樣心態，球有幾次找到我，我也投進了，然後我們繼續前進，防守端做出正確選擇，最終贏下比賽。」分區冠軍賽累積三分球8投7中的沙米特說。

不只繳出超過8成7的三分球命中率，沙米特其中6球是在第四節或是延長賽投進，連隊友布朗森（Jalen Brunson）都讚，沙米特表現出色，展現出十足的職業水準。

尼克先發大將哈特（Josh Hart）也說，沙米特是名了不起的球員，「我們需要他在季末發揮作用，所以我們也要確保他能獲得所有能發揮的機會。」