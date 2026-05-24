NBA／延續首戰大逆轉氣勢！尼克霸氣聽牌 阿努諾比：系列賽尚未結束

紐約尼克今天以121比108在客場擊敗克里夫蘭騎士，季後賽連勝場數推進至10場之外，東區冠軍戰已3勝在手，距離1999年以來首度闖進總冠軍賽僅一步之遙。

法新社報導，布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高的30分，阿努諾比（OG Anunoby）貢獻21分，布里吉斯（Mikal Bridges）15投11中拿下22分，尼克在系列賽已將騎士逼至瀕臨淘汰邊緣。

布朗森賽後表示「有點說不出話來」，「我覺得我們最重要的就是奮戰到底。」

尼克在7戰4勝的東區冠軍賽中以壓倒性的3比0領先，最快可在25日於克里夫蘭舉行的第4戰橫掃騎士。值得一提的是，NBA季後賽從未有隊伍在0比3劣勢下逆轉成功。

阿努諾比表示，「系列賽尚未結束」，「只要繼續踩住對手，全力求勝就對了。」布朗森也認為球隊不能鬆懈，他表示，尼克仍必須維持專注。

布朗森說，「每次持球都要保持專注」，「過去幾周我們一直保持這種心態，接下來要繼續維持，甚至要更好。」

尼克上次打進總冠軍賽已經是27年前的1998-99年封館賽季，最後輸給聖安東尼奧馬刺。至於他們上一次奪得總冠軍，則要回溯到1973年。

尼克的唐斯（Karl-Anthony Towns）獲13分、8籃板、7助攻和3次抄截，哈特（Josh Hart）則貢獻12分、9籃板、5助攻和4次抄截，他們都是這支整月未嚐敗績勁旅的功臣。

克里夫蘭方面，莫布里（Evan Mobley）攻下24分，米契爾（Donovan Mitchell）貢獻23分，哈登（JamesHarden）得到19分。

騎士首戰第四節曾一度領先22分卻痛失勝果，此後再未取得領先，該贏未贏的結果，團隊士氣可說是被一路打趴；客場作戰的尼克從開賽便掌握全局，從頭壓制對手至終場。

阿努諾比談到今天的比賽，「我想這可說是第一戰氣勢的延續」，「我們每場都想打出好球，也許那股氣勢確實有延續。」

尼克開賽13投10中，在8分29秒時便以29比19領先，唐斯在這波攻勢中砍進11分，第一節結束時領先幅度擴大至37比27。騎士在半場結束前將差距縮小至54比60，但第三節前6分鐘就出現6次失誤。

尼克以91比82優勢進入第四節，在最後幾分鐘將比分拉開至110比93，最終完成連續第5場的客場勝利。

阿努諾比談及尼克成功秘訣時說，「就是在攻守兩端將戰術執行好，打出正確的球。」