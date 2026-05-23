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NBA／少拿錢換冠軍？球評讚布朗森「看得比誰都遠」 挑戰尼克隊史第一人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森率領尼克有望自1999年後重返總冠軍賽。 路透社
布朗森率領尼克有望自1999年後重返總冠軍賽。 路透社

紐約尼克在東區冠軍賽第2戰以109比93擊敗騎士後，系列賽持續掌握主動權，也讓球隊距離自1999年後首次重返總冠軍賽又更近一步。而在尼克一路高歌猛進的背後，球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）的價值與領袖地位，再次成為外界討論焦點。

知名球評考赫德（Colin Cowherd）近日就在節目中高度讚揚布朗森，甚至直言如果尼克最終成功奪冠，他有機會成為隊史最偉大的球員。

考赫德認為，真正能夠說明布朗森價值的，並不是場上的數據，而是他對未來的眼光與決定。

「布朗森應該被當成超級球星看待，但他不會刻意追求這些，因為他不需要。」考赫德說，「你只需要知道一件事：2024年7月，他願意少拿錢留在紐約，因為他看見的是更大的藍圖。」

考赫德指出，布朗森願意在續約時做出薪資讓步，目的就是希望球團能保留更多操作空間，進一步圍繞自己打造爭冠陣容。

布朗森轉戰紐約後，倘若等在2025年夏天可望簽下一份5年2.69億美元的頂級合約，然而他卻提前在2024年就和尼克管理層達成協議，新合約為4年1.565億美元，足足比未來可以爭取的金額少了1.13億美元。

「如果最後拿到總冠軍，那座冠軍對他一輩子的價值可能超過1億、甚至1.5億美元。這就是所謂的大局觀。」考赫德表示，「而且如果他真的成功，也許他會成為史上最偉大的尼克球員。」

他進一步提到，布朗森很清楚現在最重要的是贏球，也理解自己的降薪可能替球隊帶來更多幫助。

「他知道，自己少拿一點錢，就可能讓球隊有空間去得到布里吉斯（Mikal Bridges）這樣的球員。」考赫德說，「有些人不需要24小時被稱讚、被認可，他就是懂這件事。」

本季布朗森依舊是尼克最穩定的核心人物，不僅在關鍵時刻持續扛起進攻重任，也成為球隊精神領袖。隨著尼克逐步朝總冠軍目標前進，他的影響力也開始超越單純球場表現。

尼克上一次奪冠已經要追溯至1973年，曾率領尼克拿下兩座總冠軍的「隊長」瑞德（Willis Reed）因此被視為隊史最偉大的球星，倘若布朗森真能率隊終結超過半世紀的冠軍荒，他的名字勢必將被刻進紐約籃球歷史中，甚至有機會在未來站上隊史最高位置。

NBA季後賽

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