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NBA／5枚首輪籤值得？東冠舞台大爆發 布里吉斯：保持侵略性

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布里吉斯 美聯社
布里吉斯 美聯社

紐約尼克為了得到布里吉斯（Mikal Bridges），不惜付出多達5枚首輪選秀權的驚人代價，當時這筆交易曾引發外界高度質疑，認為代價過於沉重。然而隨著尼克全力朝總冠軍賽舞台持續邁進，布里吉斯正用場上的表現迅速改變風向，也讓尼克管理層當初的大膽賭注開始顯得愈來愈合理。

東區冠軍賽第2戰，尼克以109比93擊敗騎士，系列賽取得優勢，布里吉斯再度成為球隊的重要功臣。他全場12投9中，高效率攻下19分，外帶3籃板、3助攻、1抄截，而且沒有發生任何失誤。

比起數據更值得注意的是他的比賽內容。布里吉斯不再只是站在外圍等待機會，而是積極切入禁區、把握中距離空檔，同時持續參與進攻節奏。他打得更有侵略性，也更像球隊真正需要的全能側翼。

對於尼克來說，這樣的改變至關重要。球隊需要的不是另一名只會拉開空間的射手，而是一位能夠同時影響攻守兩端、在關鍵時刻站出來的球員。

布里吉斯的成長曲線其實相當明顯。季後賽前5場比賽，他平均僅得到7.2分、1.4籃板、1.4助攻，投籃命中率43.8%，表現不算理想。但最近7場比賽數據大幅提升，場均已來到18.7分、3.9籃板、3助攻，投籃命中率更高達68.3%，成為尼克最穩定的進攻武器之一。

談到自己的轉變時，布里吉斯並未過度解讀。他表示：「我只是在採取防守方給予我的機會，保持積極進攻。如果我處於空檔，我就投籃；如果沒有空檔，我就切入突破。就是這樣。」

看似簡單的一句話，卻恰恰點出他近期爆發的關鍵。布里吉斯不再只是單純扮演外圍牽制角色，而是真正迫使防守做出反應，同時還要承擔防守對方主力的重任。

隊友阿努諾比（OG Anunoby）對此並不感到意外。「我知道他有這種能力。」阿努諾比說：「他一直都是非常出色的球員，所以我完全不驚訝，這就是布里吉斯，他就是一名很棒的球員。」

當初那5枚首輪籤曾讓不少人認為尼克付出太多，但如今隨著布里吉斯持續在季後賽展現價值，這個曾經沉重的代價似乎正變得愈來愈輕。對尼克來說，他們得到的或許不只是優質3D球員，而是一塊真正能左右季後賽走向的重要拼圖。

NBA季後賽

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