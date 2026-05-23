NBA／SGA遭轟「靠假摔賺犯規」？ 哈波父親怒批：再倒地就直接踩下去

雷霆距離連續兩年闖進NBA總冠軍賽只差2場勝利，但隨著西區冠軍賽持續升溫，圍繞球隊與當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的爭議也越演越烈。這位本季MVP不僅再度被貼上「假摔王」、「罰球商人」標籤，如今甚至連馬刺新星哈波（Dylan Harper）的父親都公開怒噴。

前公牛王朝功臣也隨「歐布連線」登頂的的老哈波（Ron Harper）在社群平台發文表示：「我真希望球員開始直接踩那些假摔球員的手、胸口和手指，讓他們付出代價。」隨後他又發出另一則耐人尋味的貼文：「我等等再來解釋NBA比賽到底是什麼，以及誰在掌控這些比賽。」

外界普遍認為，老哈波這番言論明顯衝著雷霆以及亞歷山大而來，特別是針對後者頻繁倒地製造犯規的打法表達不滿。

事實上，本輪系列賽第2戰便出現不少引發討論的身體對抗畫面。為了限制溫班亞瑪（Victor Wembanyama），雷霆多次利用身體接觸干擾，包括拉手、空中碰撞，甚至直接纏住身體。霍姆葛倫（Chet Holmgren）還在一次罰球卡位過程中踩到溫班亞瑪腳部，影響其爭搶籃板位置。

另一個更具爭議性的畫面則發生在哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）身上，他在一次籃下卡位時直接拉扯卡瑟爾（Stephon Castle）的頭髮，導致後者摔倒，但裁判並未吹判犯規，而雷霆更在這次進攻中藉由二波攻勢命中三分球。

因此不少馬刺球迷認為，哈波所提出的「更強硬回應」並非無的放矢，而只是希望馬刺以同樣強度回敬對手。

另一方面，亞歷山大本人的比賽方式也持續成為外界討論焦點。日前社群平台X上一段名為「亞歷山大每次出手都在假摔」的影片迅速爆紅，短短36秒影片中剪輯出7個亞歷山大倒地畫面，累積超過1700萬次觀看。

為了驗證這些質疑，《Yahoo Sports》記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）特別分析本季季後賽超過1300次投籃紀錄，研究包括亞歷山大在內5名以製造犯規著稱的得分手。

統計結果顯示，亞歷山大本季季後賽37次遭犯規投籃中，共有19次倒地。整體計算後，他在季後賽17.4%的出手會倒地，數據甚至比被部分球迷視為「純正籃球代表」的溫班亞瑪高出近4倍。

就連第3戰在馬刺主場進行時，現場球迷也多次高喊「Flopper（假摔仔）」嘲諷亞歷山大。

亞歷山大在本季季後賽場均獲得接近10次罰球機會，第3戰則再次站上罰球線12次。儘管這種打法確實有效，但也持續引發外界兩極評價。

而隨著系列賽對抗強度持續升級，圍繞亞歷山大的爭議恐怕也不會就此平息。