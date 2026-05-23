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NBA／夢幻開局仍崩盤！馬刺陷入逆境 溫班亞瑪自責「沒讓隊友變更好」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪。 美聯社
溫班亞瑪。 美聯社

馬刺在2026年西區冠軍賽持續遭遇衛冕軍雷霆強力挑戰。系列賽第3戰，馬刺原本在主場打出近乎完美開局，一度轟出15比0猛烈攻勢，但最終卻遭雷霆替補大軍徹底逆轉，以108比123吞下敗仗，系列賽也陷入1比2落後局面。

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此戰15投8中攻下26分，另有4籃板、3助攻、2阻攻及1抄截，雖然得分仍穩定輸出，但與系列賽首戰41分、24籃板宰制級表現相比明顯受到限制。尤其籃板部分僅抓下4個，雷霆針對性防守策略也成功削弱他的影響力。

賽後溫班亞瑪沒有替自己找理由，反而主動扛下責任。「我現在感覺自己在讓隊友變得更好這方面遇到困難。」溫班亞瑪坦言，「我必須成為更有團隊精神的球員。」

談到球隊目前的處境，這位22歲法國球星則展現成熟態度。「這是我的第一次季後賽，也是很多人的第一次季後賽。我們本來就會遇到艱難考驗，這是預料中的事情。但現在，我們將真正看到自己到底是什麼樣的球隊。」

事實上，馬刺目前輪替陣容中，真正具備季後賽經驗的球員寥寥可數，除了福克斯與柯內特（Luke Kornet）之外，其餘大多數核心幾乎都是第一次站上這個舞台。33歲的巴恩斯（Harrison Barnes）雖然資歷豐富，但系列賽表現低迷，甚至逐漸淡出輪替。

對這支年輕馬刺來說，考驗現在才正要開始。倘若第4戰無法守住主場，系列賽就將陷入1比3被聽牌劣勢，晉級難度將大幅提升。對於仍在快速成長中的馬刺而言，這或許正是成為真正強權前必須繳納的殘酷學費。

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