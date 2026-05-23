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NBA／扭轉0比15落後劣勢！雷霆板凳暴徒F4海灌76分寫歷史

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆板凳暴徒F4。由左至右為威廉斯、麥肯、卡盧索、華勒斯 路透社
雷霆板凳暴徒F4。由左至右為威廉斯、麥肯、卡盧索、華勒斯 路透社

失去再度因傷缺陣的明星側翼「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams），火力驚人的米契爾（Ajay Mitchell）也因傷陷入低迷，然而少了兩位有場均20分實力戰將的雷霆還是展現驚人陣容深度，在客場讓馬刺苦嚐難堪的一場敗仗。

在福克斯（De'Aaron Fox）回歸激勵之下，坐鎮主場的馬刺一開賽便火力全開，打出驚人的15比0攻勢，寫下自1997年逐球數據時代開始後，西區冠軍賽史上最長開賽得分高潮。

眼見先發陣容遲遲無法進入狀態，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）在首節剩下7分01秒時果斷變陣，直接啟用板凳暴徒部隊，包括麥肯（Jared McCain）、威廉斯（Jaylin Williams）、卡盧索（Alex Caruso）以及華勒斯（Cason Wallace）等人提前上場救火。

當時雷霆還以4比19落後，但替補群立刻改變比賽節奏。雷霆隨後打出22比12反擊攻勢，首節結束將差距縮小至5分，第二節更徹底扭轉戰局建立領先優勢，並且下半場一路壓制馬刺，最終以123比108拿下關鍵勝利，系列賽取得2比1領先。

從落後15分到領先15分，雷霆此戰奪勝最大功臣無疑來自板凳軍團。根據ESPN統計，雷霆替補全場合計攻下76分，不僅徹底改寫比賽走勢，更創下自1971年開始統計以來，聯盟分區冠軍賽及總冠軍賽單場替補最高得分紀錄。

季中交易而來、擁有菲律賓血統的麥肯21投10中攻下全隊最高24分，同樣有亞洲血統來自越南後裔的威廉斯則是展現火燙外線手感，三分球6投5中攻下18分，充分填補外圍火力缺口。

至於卡盧索與華勒斯同樣在攻守兩端發揮重要價值，前者三分球5投3中獲得15分，華勒斯也有11分5籃板4助攻3抄截的全方位輸出。

「除了開局那15分外，我認為球隊防守其實非常紮實。我們重新回到自己的節奏，也逐漸穩定下來。進攻端同樣幫助了防守，我們今晚打出非常有紀律的比賽。」戴格諾賽後表示。

戴諾特也特別提到面對馬刺這種擁有大量持球能力與天賦的球隊，不能靠蠻力硬碰硬。

「這是一輪需要高度紀律性的系列賽，我們不能太魯莽，因為他們控球能力太好、執教也很出色、天賦更不用說。所以必須靠紀律贏球，而我認為今晚球隊做得非常好。」

NBA季後賽

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