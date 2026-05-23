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NBA／年度防守陣容出爐 溫班亞瑪全票入選領銜「新長人時代」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪全票入選防守第一隊。圖截自NBA官方
溫班亞瑪全票入選防守第一隊。圖截自NBA官方

NBA聯盟在今天公布今年年度防守陣容，本季以「全票之姿」獲選年度最佳防守球員的馬刺中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），再度毫無懸念地以全票入選防守第一隊，這位法國長人不僅連續三季稱霸聯盟阻攻王，更用驚人的防守覆蓋率，宣告屬於新世代長人的防守帝國正式來臨。

與溫班亞瑪攜手入選防守第一隊的還包括雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）、活塞湯普森（Ausar Thompson）、灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）以及塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）。其中，霍姆葛倫與湯普森在防守球員票選中分居二、三名，這群兼具機動性與臂展的年輕防線悍將，正逐漸改變聯盟的進攻生態。

溫班亞瑪本季繳出傲視群雄的場均3.1次阻攻，在正開進行中的西區決賽中，他更頻頻在禁區隻手遮天，讓雷霆甫蟬聯兩屆MVP的王牌後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在進攻端吃足苦頭。

防守第二隊陣容公佈。圖截自NBA官方
防守第二隊陣容公佈。圖截自NBA官方

除了溫班亞瑪的宰制力，雷霆霍姆葛倫也展現新世代長人的全面防守能力一同入選，活塞湯普森則以場均2次抄截傲視全聯盟，成為外線進攻者的夢魘，至於四屆年度防守球員得主戈貝爾，則是生涯第八度入選第一隊，持續擦亮灰狼禁區守護神的招牌。

防守第二隊則由尼克阿努諾比（OG Anunoby）領銜，加上雷霆華勒斯（Cason Wallace）、熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）及暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）。隨著防守陣容揭曉，聯盟年度獎項評選也進入尾聲，最具分量的年度最佳陣容將於下周一壓軸登場，年度最佳總教練則預計在周二揭曉。

溫班亞瑪 霍姆葛倫 湯普森 NBA季後賽

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