NBA／哈特擺脫G1遭放投羞辱射爆騎士布朗森讚：為大場面而生

尼克隊前鋒哈特（Josh Hart）在東區冠軍賽首戰遭到騎士隊刻意「放投」後，今天他隨即在第二戰討回顏面，以三分球11投5中的表現猛轟全隊最高26分，幫助尼克在主場取得2連勝，賽後哈特也直言，儘管今天開賽一度找不到手感，但他也始終相信自己能有所作為。

今天第三節哈特外線手感突然上線，單節狂飆3記三分彈，率領尼克打出一波18：0的致命攻勢，瞬間將膠著的戰局徹底拉開，成為尼克今天以16分取勝的最大關鍵。

這也是尼克隊自1994年後，暌違32年再度於東區冠軍賽取得2：0開局，全場狂轟26分、7助攻的哈特，無疑是這場歷史級勝利的頭號功臣，他賽後笑著坦言，自己一直有在加練，雖然上半場手感不佳，但他承諾自己會繼續勇敢出手。

上賽季哈特靠著在攻防兩端的優異表現，獲得前尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）的重用，出賽時間居聯盟前段班，不過本季改由布朗（Mike Brown）執教後，他上場時間大幅縮減，不過哈特也逐漸找到在新體系中的定位，他說：「我努力讓自己打得更快樂、優雅，當我得分或是傳出好球時我不會特別慶祝，但投籃不中時我卻會過於自責，所以我必須學會打得更輕鬆一點，不要追求完美。」

尼克教頭布朗對哈特也是讚譽有加，「哈特就是個為大場面而生的球員。當對手做出防守策略，他很清楚該如何回應。」除了哈特挺身而出，布朗森此役也成功轉型為組織核心，送出季後賽新高的14次助攻，不斷撕裂騎士防線，與哈特聯手為尼克鎖定勝局。