快訊

國巨陳泰銘擠下郭台銘成台灣首富！股民喊「被動元年來了」：注意董娘

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／批評透納「背刺」公鹿行為 貝佛利：怎麼不先看看自己

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿隊中鋒透納爆料公鹿球隊文化一團亂，遭到退役名將「天空貝」貝佛利批評。 法國新聞社
公鹿隊中鋒透納爆料公鹿球隊文化一團亂，遭到退役名將「天空貝」貝佛利批評。 法國新聞社

公鹿隊中鋒透納（Myles Turner）日前在錄製節目時公開批評前總教練瑞佛斯（Doc Rivers）執教期間球隊紀律極度鬆散，以及當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）經常遲到但不會受罰的狀況，今天曾效力過公鹿的貝佛利（Patrick Beverley）則出面反擊，並批評透納的爆料行為。

本賽季季前加盟公鹿的透納，轉戰新東家的第一個賽季不僅無法幫助球隊挺進季後賽，還在季後公開批評前任教練瑞佛斯和可能離隊的當家球星安戴托昆波，直言自己所看到的公鹿球隊文化是他生涯遇過最混亂的一段經歷。

不過對於透納將球隊內部事物搬上檯面並公開批評，前公鹿後衛貝佛利也在今天抨擊透納的「背刺」行為，「我就直說了，他就是那個告密者。我和安戴托昆波曾一起打球，他從來沒有遲到過，我也跟瑞佛斯合作過多次，他以前也是球員，他一直在訓練上是很寬容的，當球員得到額外的休息時，我從沒有聽過有人抱怨。」

貝佛利接著表示，透納在公開平台上討論自己的總教練和當家球星，但卻忽略了自己也未能帶給公鹿球迷期待的東西，「當他在節目上討論球隊內部的私事時，他怎麼不先看看自己，看看自己可以做些什麼來變得更好？甚至是為什麼我跟安戴托昆波一起打球，結果卻無法晉級季後賽？我認為他這樣的做法是有問題的。」

公鹿 貝佛利 NBA

延伸閱讀

NBA／爆料公鹿紀律鬆散！點名字母哥最愛遲到 透納：沒準時也不會受罰

NBA／湖人交易字母哥可能包裹曝光 名記坦言公鹿不會同意的

NBA／熱火加入搶人大戰 傳用赫洛等3球員加3首輪換取字母哥

NBA／柯爾留任勇士誓言「整頓紀律」 強調將重用年輕新秀注入活力

相關新聞

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

在東區冠軍賽首戰上演22分落後大逆轉後，尼克今天在第二戰延續前一場比賽氣勢，在先發五虎得分皆來到雙位數，以及下半場靠著一波18：0攻勢將差距擴大到雙位數，最終以109：93收下系列賽2連勝。

NBA／雷霆威廉斯G3列入逐日觀察名單 馬刺雙衛出賽成疑

雷霆與馬刺在西區冠軍賽前兩場比賽展開高強度對抗，讓兩隊傷兵不斷，其中在昨天的第二戰中，包括雷霆威廉斯（Jalen Williams）、米契爾（Ajay Mitchell）和馬刺哈波（Dylan Harper）相繼傷退，其中威廉斯、哈波和西區決賽都還不曾登場過的福克斯（De'Aaron Fox），在明天的第三戰中也都被列入逐日觀察名單，能否出賽仍是未知數。

NBA／熱火加入搶人大戰 傳用赫洛等3球員加3首輪換字母哥

公鹿在日前正式開放各隊對當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進行報價後，引發聯盟各隊間的搶人大戰，繼日前傳出湖人、灰狼有意提出報價名單後，今天熱火也被報導，將以赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等人作為籌碼，爭取交易安戴托昆波。

NBA／詹姆斯7月後才會決定動向 談湖人輸在殘酷的「天賦差距」

隨著湖人今年在西區準決賽遭強勢問鼎二連霸的雷霆淘汰，當家球星詹姆斯（LeBron James）在沉澱一周多後，對這次的失利首度發聲，他在與傳奇球星奈許（Steve Nash）錄製Podcast節目中坦言，兩隊在系列賽的最大分野無關於努力，而是殘酷的「天賦差距」。

NBA／批評透納「背刺」公鹿行為 貝佛利：怎麼不先看看自己

公鹿隊中鋒透納（Myles Turner）日前在錄製節目時公開批評前總教練瑞佛斯（Doc Rivers）執教期間球隊紀律極度鬆散，以及當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）經常遲到但不會受罰的狀況，今天曾效力過公鹿的貝佛利（Patrick Beverley）則出面反擊，並批評透納的爆料行為。

NBA／勇士選秀第11順位選誰？美媒預測193公分後衛布里斯

勇士隊休賽季續留總教練柯爾（Steve Kerr），柯爾日前受訪時強調將重用年輕球員。ESPN最新一期模擬選秀預測，勇士將用首輪第11順位，選擇來自亞歷桑納大學的後衛布里斯（Brayden Burries）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。