NBA／熱火加入搶人大戰 傳用赫洛等3球員加3首輪換取字母哥

公鹿在日前正式開放各隊對當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進行報價後，引發聯盟各隊間的搶人大戰，繼日前傳出湖人、灰狼有意提出報價名單後，今天熱火也被報導，將以赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等人作為籌碼，爭取交易安戴托昆波。

公鹿在本賽季無緣季後賽後，與安戴托昆波的合作關係也成為各界焦點，不過日前也傳出公鹿球團將正式聆聽各隊報價，共同老闆哈斯蘭（Jimmy Haslam）更公開表示，希望能在選秀會登場前決定安戴托昆波的去留問題，代表雙方可能就此分道揚鑣，讓公鹿正式進入「後字母哥」時代。

而身為聯盟頂尖球星的安戴托昆波開放交易，自然也引發不少球隊的高度關注，包括日前就傳出湖人、灰狼等隊有意在有限的籌碼中，拿出最大誠意來交易安戴托昆波，其中灰狼提出的交易包裹中可能就包括了麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和禁區三塔中的其中一人，湖人則是有意以3支未來首輪簽換取，但似乎都無法打動公鹿高層。

而今天則傳出熱火將加入戰局，以當家後衛「英雄哥」赫洛搭配上哈克斯、韋爾（Kel'el War），以及今年13順位籤和兩個未來首輪籤來換取安戴托昆波；美國媒體也報導，安戴托昆波在本賽季前就傳出打算在邁阿密置產，似乎對於轉戰熱情洋溢的東南岸並不排斥。