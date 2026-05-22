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NBA／雷霆威廉斯G3列入逐日觀察名單 馬刺雙衛同樣出賽成疑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆威廉斯（Jalen Williams）。法新社
雷霆威廉斯（Jalen Williams）。法新社

雷霆馬刺在西區冠軍賽前兩場比賽展開高強度對抗，讓兩隊傷兵不斷，其中在昨天的第二戰中，包括雷霆威廉斯（Jalen Williams）、米契爾（Ajay Mitchell）和馬刺哈波（Dylan Harper）相繼傷退，其中威廉斯、哈波和西區決賽都還不曾登場過的福克斯（De'Aaron Fox），在明天的第三戰中也都被列入逐日觀察名單，能否出賽仍是未知數。

本賽季因傷打打停停的威廉斯（Jalen Williams），在昨天首節就因左大腿後肌傷勢復發，目前已被列入每日觀察名單。上季威廉斯入選年度第三隊，並在帶傷情況下幫助雷霆奪冠，但本季深受傷病所苦，例行賽僅出賽33場。

威廉斯先是因休賽季手腕手術錯過開季前19場比賽，隨後又兩度因右大腿後肌拉傷高掛免戰牌，季後賽首輪對陣太陽時，他才因左大腿後肌一級拉傷缺席6場，好不容易在西區冠軍賽首戰復出、狂轟26分，未料第二戰僅打7分鐘又因同一部位不適提前退場。

至於馬刺雙衛哈波與福克斯同樣被列入逐日觀察名單，福克斯是在西區季後賽第二輪與灰狼的系列賽中扭傷腳踝，導致他缺席了西區決賽前兩戰；而哈波則是在昨天第3節一次上籃後拉傷腿部提前退場，兩人能否趕上明天的第3戰仍是未知數。雷霆與馬刺在系列賽戰成1：1平手，第三戰將在明天移師聖安東尼奧。

馬刺 雷霆 威廉斯 NBA季後賽

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