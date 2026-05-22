聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／雷霆威廉斯G3列入逐日觀察名單 馬刺雙衛同樣出賽成疑
雷霆與馬刺在西區冠軍賽前兩場比賽展開高強度對抗，讓兩隊傷兵不斷，其中在昨天的第二戰中，包括雷霆威廉斯（Jalen Williams）、米契爾（Ajay Mitchell）和馬刺哈波（Dylan Harper）相繼傷退，其中威廉斯、哈波和西區決賽都還不曾登場過的福克斯（De'Aaron Fox），在明天的第三戰中也都被列入逐日觀察名單，能否出賽仍是未知數。
本賽季因傷打打停停的威廉斯（Jalen Williams），在昨天首節就因左大腿後肌傷勢復發，目前已被列入每日觀察名單。上季威廉斯入選年度第三隊，並在帶傷情況下幫助雷霆奪冠，但本季深受傷病所苦，例行賽僅出賽33場。
威廉斯先是因休賽季手腕手術錯過開季前19場比賽，隨後又兩度因右大腿後肌拉傷高掛免戰牌，季後賽首輪對陣太陽時，他才因左大腿後肌一級拉傷缺席6場，好不容易在西區冠軍賽首戰復出、狂轟26分，未料第二戰僅打7分鐘又因同一部位不適提前退場。
至於馬刺雙衛哈波與福克斯同樣被列入逐日觀察名單，福克斯是在西區季後賽第二輪與灰狼的系列賽中扭傷腳踝，導致他缺席了西區決賽前兩戰；而哈波則是在昨天第3節一次上籃後拉傷腿部提前退場，兩人能否趕上明天的第3戰仍是未知數。雷霆與馬刺在系列賽戰成1：1平手，第三戰將在明天移師聖安東尼奧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。