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NBA／勇士選秀第11順位選誰？美媒預測193公分後衛布里斯
勇士隊休賽季續留總教練柯爾（Steve Kerr），柯爾日前受訪時強調將重用年輕球員。ESPN最新一期模擬選秀預測，勇士將用首輪第11順位，選擇來自亞歷桑納大學的後衛布里斯（Brayden Burries）。
ESPN報導指出，柯爾決定回歸勇士代表近期不打算重建，但第11順位選秀籤能讓陣容有機會變得更年輕、陣容更有深度。
現年20歲的布里斯身高約193公分，大一賽季出戰39場，平均得到16.1分4.9籃板2.4助攻，還有1.5抄截，投籃命中率49.1%，三分命中率39.1%。有選秀網站認為他的模板是塞爾蒂克隊懷特（Derrick White）、拓荒者隊哈勒戴（Jrue Holiday）。
布里斯正受到前10順位球隊關注，但也可能成為順位下滑的後衛，這種情境下，會是相當適合勇士的人選。以布里斯身材條件來看，擔任控衛會比打得分後衛更能發揮優勢，不過他厚實的體格也能幫助他防守側翼。
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