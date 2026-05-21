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NBA／肉搏溫班亞瑪建功 哈爾特斯坦：這就是我的球風

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈爾特斯坦（左）被視為另一大功臣。 美聯社
哈爾特斯坦（左）被視為另一大功臣。 美聯社

儘管西區決賽首戰意外吞敗，但雷霆隊今天再度展現強大的冠軍韌性，在今第二戰中，靠著兩屆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下30分、9助攻，加上板凳群大發神功挹注57分，將系列賽追成1：1平手，而哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）無所不用其極的阻擋溫班亞瑪（Victor Wembanyama），更被視為另一大功臣。

雷霆近年彷彿寫下「輸掉G1後必反彈」的劇本，去年奪冠路上他們就曾兩度在輸掉系列賽首戰後，於第二戰強勢反彈；今天面對黑衫軍馬刺隊，儘管主力後衛威廉斯（Jalen Williams）首節就因左大腿後側肌腱緊繃提前退場，但雷霆並未陷入慌亂。

「到了這個階段，已經沒有什麼秘密可言，就是看誰能打出球隊的本色。」亞歷山大今天揮別首戰受到馬刺長人溫班亞瑪防守威脅的低潮，全場24投12中拿下30分，談到球隊的反彈表現時他說：「今晚在貫徹自己風格這點上，我們做得比對手更好，成為贏球的一方。」

除了亞歷山大的穩定輸出，雷霆今天贏球的兩大關鍵當屬「板凳深度」與「禁區防守」，雷霆板凳群今天打出平隊史季後賽紀錄的57分，遠勝馬刺的25分，其中卡魯索（Alex Caruso）貢獻17分，帶頭撕裂馬刺防線。

此外，首戰讓溫班亞瑪狂轟41分的痛，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）迅速做出調整，此役重用中鋒哈爾特斯坦，他上場27分鐘，繳出10分、13籃板，其中包括8顆進攻籃板的雙十表現，全場更在防守端與溫班亞瑪對位了47個回合，成功將他禁區得分從首戰的26分降至10分，成為雷霆守護主場的最大功臣。

談到無所不用其極的阻止溫班亞瑪得分，哈爾特斯坦說：「這就是我的球風，展現身體對抗，我覺得上一場比賽他們的身體對抗強度超過了我們，所以今天我想早早就為球隊建立基調。」

溫班亞瑪 雷霆 馬刺 NBA季後賽

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