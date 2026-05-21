快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／直言騎士主帥該讓哈登坐板凳 前球員佛萊警告亞特金森：「他在砸你的飯碗」

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士後衛哈登防守能力備受質疑。 路透社
騎士後衛哈登防守能力備受質疑。 路透社

騎士昨天在東區決賽首戰遭尼克大逆轉輸球，後衛哈登（James Harden）「監視器」防守表現也被放大檢視，前騎士球員佛萊（Channing Frye）直言，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）應該在第二戰讓哈登坐板凳，直到他學會如何防守為止。

騎士在首戰第四節中段仍擁有22分領先優勢，不料最後卻無法守成，儘管哈登依舊是隊上強力得分點，但昨日他也成為防守上最大漏洞。佛萊在節目中表示，騎士在第二戰最好的調整方式，就是將哈登放在板凳上，這可能也是總教練亞特金森能否保住帥位的關鍵決策。

佛萊說：「如果我是總教練，而哈登在東區冠軍賽打成這樣？他等於是在砸我的飯碗，如果我繼續讓他上場，我就會被炒魷魚，他先去坐板凳直到他學會怎麼防守再說。」

佛萊生涯曾效力騎士共四個賽季，並在2016年隨詹姆斯（LeBron James）奪下騎士隊史首冠。騎士與尼克系列賽第二戰將於台灣時間明天早上8：00開打，總教練亞特金森如何在防守端做出調整，哈登能否抵擋尼克猛烈的進攻，依舊值得關注。

NBA季後賽 騎士 尼克 哈登

相關新聞

NBA／亞歷山大30分助雷霆G2扳平戰局 馬刺輸球還傷哈波

在系列賽首戰於雷霆隊主場搶下一勝後，馬刺隊今天在主控福克斯（De'Aaron Fox）持續因傷缺陣的情況下迎接第二戰，儘管雷霆在本場比賽多次將分差擴大到雙位數，但馬刺靠著韌性十足的表現縮小差距，不過比賽最後42秒雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的跳投幫助球隊守住勝果，最終雷霆就以122：113扳平戰局，雙方接下來將轉戰聖安東尼奧進行第3戰。

NBA／卡瑟爾代班控球2戰20次失誤 馬刺教頭坦言少2後衛影響大

馬刺隊今天在西區冠軍賽第二戰，於福克斯（De'Aaron Fox）持續因腳踝傷勢缺陣，首戰表現搶眼的哈波（Dylan Harper）也在第三節傷退的情況下，後場戰力面臨極大考驗，其中被迫代班控球的卡瑟爾（Stephon Castle）雖然拿下全隊最高25分，但發生等同雷霆全隊的9次失誤，也是馬刺輸球一大關鍵，賽後卡瑟爾也坦言不會為此找任何藉口。

NBA／詹姆斯無意只拿底薪！多支爭冠球隊恐出局

傳奇球星詹姆斯無意簽下老將底薪合約，可能讓多支爭冠球隊失去追逐機會。目前騎士是熱門下家，但湖人也有續約可能，兩隊面臨薪資空間挑戰。詹姆斯本季薪水超過5000萬美元，依然具備改變戰局能力。

NBA／直言騎士主帥該讓哈登坐板凳 前球員佛萊警告亞特金森：「他在砸你的飯碗」

騎士在東區決賽首戰遭尼克逆轉，前球員佛萊建議總教練亞特金森應讓哈登坐板凳，直言哈登的防守表現影響教練的職位。佛萊強調，哈登需先學會防守才能重回場上。

NBA／肉搏溫班亞瑪建功 哈爾特斯坦：這就是我的球風

儘管西區決賽首戰意外吞敗，但雷霆隊今天再度展現強大的冠軍韌性，在今第二戰中，靠著兩屆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下30分、9助攻，加上板凳群大發神功挹注57分，將系列賽追成1：1平手，而哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）無所不用其極的阻擋溫班亞瑪（Victor Wembanyama），更被視為另一大功臣。

NBA／雷霆中鋒硬扯馬刺城堡頭髮被罵翻 SGA：代表我們的對抗性

雷霆與馬刺隊在西區冠軍賽激戰，G2雷霆派出硬漢中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），對抗馬刺怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama），哈爾斯特坦防守動作受到球迷質疑，最爭議的一球是扯住馬刺後衛「城堡」卡瑟爾頭髮，讓網路上球迷全炸鍋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。