NBA／直言騎士主帥該讓哈登坐板凳 前球員佛萊警告亞特金森：「他在砸你的飯碗」

騎士昨天在東區決賽首戰遭尼克大逆轉輸球，後衛哈登（James Harden）「監視器」防守表現也被放大檢視，前騎士球員佛萊（Channing Frye）直言，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）應該在第二戰讓哈登坐板凳，直到他學會如何防守為止。

騎士在首戰第四節中段仍擁有22分領先優勢，不料最後卻無法守成，儘管哈登依舊是隊上強力得分點，但昨日他也成為防守上最大漏洞。佛萊在節目中表示，騎士在第二戰最好的調整方式，就是將哈登放在板凳上，這可能也是總教練亞特金森能否保住帥位的關鍵決策。

佛萊說：「如果我是總教練，而哈登在東區冠軍賽打成這樣？他等於是在砸我的飯碗，如果我繼續讓他上場，我就會被炒魷魚，他先去坐板凳直到他學會怎麼防守再說。」

佛萊生涯曾效力騎士共四個賽季，並在2016年隨詹姆斯（LeBron James）奪下騎士隊史首冠。騎士與尼克系列賽第二戰將於台灣時間明天早上8：00開打，總教練亞特金森如何在防守端做出調整，哈登能否抵擋尼克猛烈的進攻，依舊值得關注。