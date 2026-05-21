NBA／雷霆中鋒硬扯馬刺城堡頭髮被罵翻 SGA：代表我們的對抗性

雷霆與馬刺隊在西區冠軍賽激戰，G2雷霆派硬漢中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）對抗馬刺怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama），哈爾斯特坦防守動作受到球迷質疑，最爭議的一球是扯住馬刺後衛「城堡」卡瑟爾（Stephon Castle）頭髮，讓網路上球迷全炸鍋。

溫班亞瑪首戰狂轟41分24籃板，幫助馬刺二度延長擊敗雷霆。本場雷霆派出哈爾斯特坦主防溫班亞瑪，收到不錯的效果。雷霆終場以122：113擊敗馬刺，系列賽扳成1：1平手，哈因特斯坦上場27分鐘，狂摘8個進攻籃板，總共拿下10分13籃板，有4次犯規。溫班亞瑪則是得到21分17籃板4火鍋。

不過有許多球迷質疑哈爾斯特坦防守不乾淨，很多犯規動作裁判沒響哨，但也有一派球迷認為就是季後賽強度。最具爭議的一球是，哈爾斯特坦與卡瑟爾爭搶籃板失敗，隨後用力扯卡瑟爾的頭髮，結果裁判沒有任何哨音。

名嘴西蒙斯（Bill Simmons）發文吐槽，「我原本以為哈爾斯特坦這系列賽沒辦法上場，但如果每回合都能這樣對溫班亞瑪又撞又抓，裁判還允許的話，那他就該打滿48分鐘，真是太荒謬了。」

另外一位名嘴貝勒斯（Skip Bayless）則是唱反調，認為裁判尺度偏向馬刺，「又在哭哈爾斯特坦對可憐的溫班亞瑪打得太粗魯，但馬刺對亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）根本像在打美式足球，卻都沒事。」

亞歷山大在賽後記者會談到哈爾特斯坦G2帶來的貢獻，「從他開始上場起，就改變球隊節奏與樣貌。他代表我們的身體對抗性，是我們的支柱，也是我們的硬漢，在今晚這場高張力比賽中，我們確實看見他的影響力。」