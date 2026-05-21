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NBA／湖人交易字母哥可能包裹曝光 名記坦言公鹿不會同意的

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿球星「字母哥」安戴托昆波。 新華社
公鹿球星「字母哥」安戴托昆波。 新華社

湖人在季中交易截止日前就曾對公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表達興趣，記者查拉尼亞（Shams Charania）透露湖人可給出的交易包裹是以三支未來首輪籤為主，但他也強調這種提案恐難以打動公鹿高層。

查拉尼亞表示，安戴托昆波的交易傳聞已醞釀超過一年，可能在選秀會前後有最終結果，他也提到湖人始終對字母哥有極高興趣，「目前他們能提供的大概是三個首輪選秀權，與能接收安戴托昆波的薪資空間。」

不過查拉尼亞也指出，只提供選秀權恐無法吸引公鹿的目光，他說：「公鹿真的會只為三支首輪籤就把字母哥交易出去嗎？我認為他們應能在市場中獲得更好的報價。」湖人能交易的選秀權包含2031年與2033年兩張首輪，與今年選秀的第25順位選秀權。

安戴托昆波的合約將在明年季後到期，外界普遍認為他已準備和公鹿分道揚鑣，市場上最被看好得到字母哥的球隊是熱火，他們在交易大限前也曾試圖提出交易，可惜未能成真。

湖人 安戴托昆波 公鹿

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