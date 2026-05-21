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NBA／詹姆斯無意只拿底薪！多支爭冠球隊恐出局

聯合新聞網／ 綜合報導
想補強的爭冠球隊要死心了，詹姆斯似乎無意在新賽季簽下老將底薪合約。 美國聯合通訊社
想補強的爭冠球隊要死心了，詹姆斯似乎無意在新賽季簽下老將底薪合約。 美國聯合通訊社

傳奇球星詹姆斯（LeBron James）休賽季動向備受關注，也讓不少球隊渴望延攬，不過根據記者費雪（Jake Fischer）報導，詹姆斯似乎無意在新賽季簽下老將底薪合約，恐讓許多有興趣追逐他的爭冠強隊失去希望，因此退出詹皇爭奪戰。

詹姆斯本季薪水超過5000萬美元，儘管已高齡41歲，但場上表現與場外效應仍讓他成為炙手可熱的自由球員，不過目前已具備奪冠實力的球隊通常沒有足夠薪資空間簽下他，像是尼克與金塊，兩隊在休賽季都有續約主力球員的任務，同時薪資又已逼近豪華稅門檻，恐失去網羅詹姆斯的機會。

詹姆斯老東家騎士則是熱門下家，騎士目前薪資已超過第二層豪華稅，他們可以靠與哈登（James Harden）換約並出清施羅德（Dennis Schroder）釋放空間，再將中鋒艾倫（Jarrett Allen）與湖人進行先簽後換交易，才有機會迎回詹姆斯。

詹姆斯也有一定機率選擇續留湖人，不過湖人肯定希望盡量以便宜價碼留住他，才能將大筆薪資空間用於補強陣容，假如湖人願意突破薪資上限，甚至有機會同時維持現有陣容又留住詹姆斯，且詹姆斯也已在今年季後賽證明，自己仍具備改變戰局的影響力。

湖人 詹姆斯 騎士

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