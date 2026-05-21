NBA／佛雷格領銜新秀第一隊 攜手克努佩爾、埃奇庫姆獲全票肯定

在系列賽首戰於雷霆隊主場搶下一勝後，馬刺隊今天在主控福克斯（De'Aaron Fox）持續因傷缺陣的情況下迎接第二戰，儘管雷霆在本場比賽多次將分差擴大到雙位數，但馬刺靠著韌性十足的表現縮小差距，不過比賽最後42秒雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的跳投幫助球隊守住勝果，最終雷霆就以122：113扳平戰局，雙方接下來將轉戰聖安東尼奧進行第3戰。

2026-05-21 11:17