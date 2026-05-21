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NBA／佛雷格領銜新秀第一隊 攜手克努佩爾、埃奇庫姆獲全票肯定
NBA聯盟於今天公布年度最佳新秀陣容，獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）、黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）以及76人隊埃奇庫姆（VJ Edgecombe）毫無懸念，以全票通過，入選新秀第一隊。
除了上述三位全票耀眼新星，入選新秀第一隊的還包括馬刺隊後衛哈波（Dylan Harper）與灰熊隊前鋒考沃德（Cedric Coward）。其中哈波同樣獲得全數100張選票肯定（93張第一隊、7張第二隊）。值得一提的是，這五人正是今年角逐「年度最佳新秀」的最終候選名單，最終由佛雷格險勝克努佩爾，驚險抱走新人王獎座。
新秀第二隊則由鵜鶘隊年輕雙星費爾斯（Jeremiah Fears）、昆恩（Derik Queen）領銜，攜手爵士隊貝利（Ace Bailey）、國王隊雷諾（Maxime Raynaud）以及暴龍隊莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）入選。
隨著新秀陣容揭曉，聯盟年度獎項也進入壓軸階段，官方預計於台灣時間周六公布年度防守陣容，最受關注的年度最佳陣容將於下周一壓軸登場，至於年度最佳教練則會在下周三正式揭曉。
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