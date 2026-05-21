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NBA／連三年淘汰戰敗興而歸 灰狼總裁：我們必須認清現實

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼隊。 美聯社
灰狼隊。 美聯社

連續三年在季後賽鎩羽而歸，灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）在今天舉行的球隊賽季總結記者會上直言，球隊絕不能安於現狀，今年夏天將會秉持一貫的「侵略性」進行補強，誓言拉近與聯盟爭冠勁旅間的差距。

灰狼今年在季後賽次輪第六戰以30分差距慘遭馬刺淘汰，且多場比賽以大比分差輸球，加上去年與前年在西區冠軍賽面對雷霆與獨行俠，都在面臨淘汰絕境時以慘敗收場，連續三年在淘汰戰「大崩盤」，讓康納利痛定思痛。

「我們對球員有信心，但如果坐在這裡說我們滿意西區第六、滿意失去主場優勢，甚至滿意最後三場淘汰賽都輸得如此難看，那就是虛偽。」康納利坦言，「我們必須認清現實，雖然陣中好的潛力遠大於壞的，但現在的我們，確實還不夠好。」

眼看馬刺與雷霆兩支充滿韌性與防守悍將的年輕強權正要在西區決賽交鋒，灰狼若想追趕，勢必得在休賽季掀起波瀾。然而，灰狼眼前的考驗接踵而至，主力後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）遭遇阿基里斯腱重傷，何時歸隊仍是未知數，讓正值合約最後一年的他未來充滿變數。康納利直言，如何填補迪文森佐倒下後的空缺，將是休賽季的首要任務。

此外，季後賽表現低迷的大前鋒藍道（Julius Randle）同樣深陷交易傳聞，他在對戰馬刺的四場敗仗中，正負值是慘不忍睹的「-93」。不過，對於是否會將藍道排除在未來藍圖之外，康納利並未正面回應，「贏球或輸球從來不是一個人的責任。當我們以這種方式輸給馬刺，代表對手確實更優秀。從我開始到整個球團，我們必須集體反省，明年絕不能重蹈覆轍。」

手握今年首輪第28順位與次輪第59順位選秀權的灰狼，籌碼並不算充裕，若想在競爭激烈的西區殺出重圍，勢必要在自由市場或交易案中有所作為，康納利最後也向球迷宣告決心，「我們的對手不會原地踏步，我們也是。如果我們要大幹一場，那就鬧得滿城風雨吧。」

灰狼 馬刺 NBA季後賽

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