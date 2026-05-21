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NBA／斑馬又要回巴黎！馬刺、鵜鶘明年一月英法對決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺溫班亞瑪（左）、鵜鶘威廉森（右）。 美聯社
馬刺溫班亞瑪（左）、鵜鶘威廉森（右）。 美聯社

馬刺隊當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）明年將可「回家比賽」，NBA今天宣布，馬刺明年1月將和鵜鶘隊在巴黎及曼徹斯特進行海外賽。

兩場海外賽的時間分別是1月14日和17日，這也是馬刺和溜馬隊2025年1月到巴黎進行海外賽後再次的海外出征。

馬刺執行長布福特（RC Buford）在聲明中表示，很榮幸能重返巴黎，以及隊史第一次到英國出賽，「我們能感受到來自歐洲社區和粉絲的強力支持。」

馬刺教頭強森（Mitch Johnson）也說，一直都很期待NBA往海外拓展，能參與其中是很棒歷程。過去NBA已經在巴黎進行過5場例行賽，到英國曼徹斯特則是第一遭。

這將是鵜鶘隊史首度參與例行賽海外賽，在此之前2018年曾和火箭隊到中國打季前熱身賽，2008年到歐洲出賽也是熱身賽。

鵜鶘總管杜馬斯（Joe Dumars）聲明中表示，很榮幸成為NBA國際發展進程的一份子，幫助籃球運隊在全球發展，並與新一代球迷建立連結。

灰熊隊和魔術隊今年1月曾到柏林和倫敦進行海外賽，兩隊各拿一勝。

馬刺 鵜鶘 溫班亞瑪

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