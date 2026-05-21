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NBA／拓荒者新老闆炒掉70多名員工 18年隨隊記者也丟飯碗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

拓荒者隊今年3月正式易主，但新老闆鄧頓（Tom Dundon）接手後，球團人士大地震，商業部的大量員工已經被炒魷魚，服務超過18年的隨隊記者也在這波名單中，這並非NBA球隊換老闆後的正常現象。

波特蘭當地報導指出，這波裁員人數超過70人，拓荒者總裁漢金斯（Dewayne Hankins）在一份給《俄勒岡人報（The Oregonian）》的聲明中表示，為了更好規劃球隊的未來發展，做出裁員的艱難決定，對球隊多個業務領域進行重組，「這些變動影響多年來為拓荒者做出貢獻的優秀人才，我們由衷感謝他們的付出、領導以及對球隊、球迷和社區的關懷。」

「我們現在重點是幫助受影響的員工順利度過過渡期，並為球隊長期成功做好準備。」漢金斯的聲明中說。

「為了更好地規劃球隊的未來發展，我們做出了艱難的決定，對球隊的多個業務領域進行重組，」開拓者隊總裁德韋恩·漢金斯在一份聲明中告訴。 「這些變動影響到多年來為開拓者隊做出卓越貢獻的優秀人才。我們由衷感謝他們的付出、領導才能以及他們每天對球隊、球迷和波特蘭社區的關懷。我們現在的重點是幫助受影響的員工順利度過過渡期，並為球隊的長期成功做好準備。”

鄧頓接手後已有不少負評，像是要求球隊早點退房避免被額外收費，以及不帶雙向球員出征客場等政策。他上星期上podcast「Game Over」時捍衛自身，強調願意投資但不想「浪費錢」，2017年成為NHL卡羅來納颶風隊老闆的他還提到，拓荒者的支出比颶風一年多1億美金，這數字還不包括球員費用，「所以我不會因為有人想我小氣就浪費1億美元，我絕對不會這麼做。」

NBA 拓荒者 NBA季後賽

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