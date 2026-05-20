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NBA／名嘴稱布朗森應該「被逮捕」 魔術強森看好率尼克奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克布朗森、騎士哈登。 路透
尼克布朗森、騎士哈登。 路透

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尼克隊一哥布朗森（Jalen Brunson）今天在東區冠軍賽G1狂轟38分，其中第四節多次單挑騎士隊哈登（James Harden）得手，單節砍進15分。賽後「尼克鐵粉」名嘴史密斯（Stephen A. Smith）和傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）都盛讚布朗森的發揮。

身為尼克鐵粉的名嘴史密斯也在節目上形容，「布朗森徹底爆發，他對哈登造成攻擊，應該被逮捕，每次對位都徹底虐待哈登，把他擊潰，不斷過掉連投進5、6球。」

儘管外界看好西區的雷霆或馬刺隊奪冠，但魔術強森認為布朗森有機會率尼克奪冠，「布朗森今天的表現再次證明，他擁有帶領尼克奪冠的天賦。」

布朗森不只在進攻端扛下球隊，第四節暫停時更不斷要求隊友在防守端更積極，比賽節奏推更快，「最重要的是團結，不管那場比賽最後如何，習慣會延續下去，也會帶到下一場比賽。我們就是去做，不放棄，我們永遠不想放棄，所以要相信彼此。」

NBA季後賽 尼克 騎士 James Harden Jalen Brunson

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