NBA／尼克「蝦妹」守死騎士一哥 紐媒：被遺忘球員變紐約英雄

尼克隊底薪射手「蝦妹」沙米特（Landry Shamet）今天只打17分鐘，就有全場最佳的+25正負值，幫助球隊克服末節22分落後，在延長賽以115：104擊敗騎士隊。紐約郵報形容沙米特「從被遺忘的球員變成紐約英雄」。

前3節沙米特只打3分鐘，第四節追分之際擔任第一線防守球員，黏住騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell），讓騎士進攻陷入當機。進攻端沙米特第四節投進兩顆關鍵三分球，延長賽也貢獻一顆，展現攻防一體的身手。

沙米特全場只打17分鐘，三分球3投全進，拿下9分。米契爾全場攻下29分，末節被沙米特守到4投1中，只拿到3分。

「沙米特打得非常好，他攻防兩端都很棒，關鍵時刻挺身而出。」尼克主帥布朗（Mike Brown）賽後表示，「你不可能完全守住米契爾這種球員，沙米特非常努力讓他打得辛苦，他表現太棒了，攻防兩端都是改變比賽的人。」

對於守死米契爾，沙米特歸功於尼克團隊陣容深度，「我們球隊的一大優勢，就是有很多很棒的持球防守者、無球防守者，還有團隊防守者。我前三節其實沒怎麼打，把一雙新鮮的腿派上去，去對付一個手感正火熱的人，就是上場競爭、打得強硬，利用我前面沒打的優勢，把我還有的能量用出來。」

現年29歲的沙米特生涯陸續效力76人、快艇、籃網、太陽、巫師和尼克，8季只有1季沒打季後賽，擁有豐富經驗。沙米特目前在尼克只領底薪合約，過去效力太陽時季後賽表現遭球迷唾棄，如今在尼克變成季後賽要角，是今天比賽除了布朗森（Jalen Brunson）之外，最耀眼的尼克球員。