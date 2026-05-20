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NBA／騎士主帥解釋不喊暫停原因 亞特金森相信哈登是「好的防守者」

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士總教練亞特金森（右）與後衛哈登（左）。 法新社
騎士總教練亞特金森（右）與後衛哈登（左）。 法新社

騎士在東區決賽首戰弄丟22分領先，被尼克大逆轉輸球，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）於末節關鍵時刻未喊暫停止血，以及長時間讓哈登（James Harden）在場上遭打點等決策皆備受質疑，賽後亞特金森也解釋自己習慣「保留暫停」，更稱呼哈登為「最好的防守者之一」。

騎士在第四節一度取得22分領先，但隨後遭尼克一波18：1攻勢迅速追近，亞特金森只在尼克追至94：89五分差距時喊出一次暫停。讀秒階段雙方101：101平手時，握有暫停次數的亞特金森同樣未選擇喊停，而選擇讓騎士球員自行進攻，最終尼克將戰局逼入延長，並在延長賽打出14：3攻勢，順利完成逆轉勝。

亞特金森賽後說道：「是的，我喜歡保留我的暫停，我不想在比賽最後只剩下一次暫停可用，而當比賽變成只差1到2分時，我也會盡量把暫停留著。」

騎士後衛哈登在第四節成為尼克攻擊點名對象，且進攻端也僅16投5中攻下15分，但亞特金森賽後仍力挺子弟兵，他說：「他一直都是我們最好的防守者之一，也是在季後賽最重要的球員，我信任他。」

NBA季後賽 騎士 尼克 哈登

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