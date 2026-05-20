NBA／研究過「大鬍子」運球 尼克教頭曝逆轉關鍵：就是攻擊哈登

尼克隊今天上演驚天逆轉，在當家球星布朗森（Jalen Brunson）進攻發揮加上團隊防守戰術奏效下，克服第四節22分落後，最終在延長賽以115：104力退騎士隊，本季季後賽拉出8連勝，教頭布朗（Mike Brown）不諱言，球隊針對騎士的「大鬍子」哈登發起攻勢。

根據美國《ESPN》統計，第四節還有7分49秒時，騎士有9成99的奪勝機率，但當布朗森第四節開始對哈登施壓，前一輪打滿7場的哈登速度明顯跟不上，布朗森一人連進5球也讓比分縮小到5分差。

面對哈登的防守，布朗森11投7中，命中率比面對其他防守球員18投8中高出許多。

尼克教頭布朗直白說：「這不是秘密，我們就是攻擊哈登，就像我們必須找出不同方式看守哈登和米契爾（Donovan Mitchell），他們也要找到方式防守布朗森。」

布朗對哈登十分熟悉，在勇士隊擔任助理教練時，他就在季後賽遭遇過當時還在火箭隊的哈登，他透露當時有研究哈登的運球，「他一場球會運球一千次，杜蘭特（Kevin Durant）是300次左右。」尼克戰術就是針對哈登，讓他在比賽尾聲精疲力竭，「這會有效嗎？或許沒有，但你這樣說可以帶給你的球員心理優勢。」

布朗不諱言，說出這些數據也是要讓自家球員更有信心，「騎士的後衛比我們後衛出賽時間多了5成，這會不會造成影響？我們告訴自家球員，這會有影響，所以要堅持下去。」

尼克這招也確實奏效，前兩天還在和活塞隊打第7戰的哈登，今天16投僅5中，騎士全隊第四節名中率也只有2成94，延長賽7投更只1中，讓尼克戲劇性捍衛主場。