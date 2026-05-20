NBA／騎士99.9%勝率被逆轉老闆仍樂觀 球迷不認同狂噴主帥亞特金森

騎士今天搞砸22分領先，在比賽後段經歷大崩盤，遭尼克在只有0.1%勝率下演出大逆轉，無緣在東區決賽首戰率先開胡，騎士老闆吉柏特（Dan Gilbert）賽後也在社群對粉絲喊話，請大家相信球隊會在後續賽事強勢反彈，不過騎士球迷顯然無法保持樂觀，紛紛留言向吉柏特表達不滿。

吉柏特在貼文中寫道：「嘿，騎士球迷們，在東區決賽客場第四節領先22分被逆轉，實在很難說出什麼好話，真的很難受。但這終究只是一場比賽，而這支球隊已一次又一次證明，他們總可以強勢反彈。讓我們在週四（美國時間）拿下第二場比賽，這一切便會很快過去。」

不過騎士球迷顯然沒有吉柏特這麼樂觀，有球迷留言批評：「你們沒有真正的場上領袖，沒有人在暫停時大聲激勵隊友。」也有不少人把矛頭指向總教練亞特金森（Kenny Atkinson）：「你得提醒教練，當對手打一波10：0時就該喊暫停了。」、「你是一位很棒的老闆，但你的教練把這場比賽搞砸了。」

騎士在第四節剩下7分49秒時，一度創造93：71的22分領先優勢，根據《ESPN》即時勝率表，此時騎士贏球機率高達99.9%，有望在客場搶下系列賽開門紅，不料後續大崩盤，先遭尼克扳平戰局進入延長賽，最後更以115：104吞下逆轉敗，尼克完成0.1%勝率不可思議的逆襲，賽後包含哈登（James Harden）在防守端面臨的困境與總教練亞特金森幾次決策皆引發球迷討論。

值得一提的是自1997-1998賽季開始引入即時勝率起，總計595場季後賽，只有一隊能在此0.1%勝率下翻盤，那是2012年季後賽首輪G1，快艇在第四節演出落後24分逆轉秀擊敗灰熊，而騎士今天成為歷史第二隊，尼克則完成史上第2大季後賽第四節逆轉秀。