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NBA／福克斯西冠G2能回歸？馬刺教頭：我不知道

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺隊明星後衛福克斯第二戰能否回歸仍是未知數。 美國聯合通訊社
馬刺隊明星後衛福克斯第二戰能否回歸仍是未知數。 美國聯合通訊社

馬刺隊明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）西區冠軍戰首戰因腳踝舊傷，最後一刻被拉出出賽名單，今天總教練強森（Mitch Johnson）坦言，明天第2戰福克斯能否回歸仍是未知數。

從3月25日開始不曾缺賽的福克斯，西區四強賽第4戰扭到右腳踝，接續第5戰和第6戰仍有出賽，但昨天西區冠軍賽只穿便服坐壁上觀。

第2戰將於明天登場，馬刺教頭強森今天被問到福克斯的狀態，他表示福克斯花多時間休息和治療，實際狀況仍要等到明天賽前才能揭曉。

強森補充說，自己也不知道明天福克斯能否上陣，不過相信福克斯會告知球隊自身狀態，「我相信他更勝於任何醫療人員，所以他會告訴我們的。」

好消息是馬刺在福克斯缺陣下仍打下首戰勝利，尤其頂上福克斯先發的菜鳥哈波（Dylan Harper）更有超齡的亮眼表現，他在二度延長激戰繳出24分、11籃板、6助攻和全場最高的7抄截，且只出現1次失誤。

馬刺當然希望福克斯和哈波都是可用之兵，不過福克斯第2戰若無法出賽，「黑衫軍」也有經驗知道如何對抗衛冕軍。

馬刺 福克斯 NBA季後賽

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