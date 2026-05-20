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NBA／活塞總管喊話留下季後賽手軟杜倫 不否認價碼可能下滑

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞明星中鋒杜倫。 法新社
活塞明星中鋒杜倫。 法新社

活塞在第二輪搶七大戰不敵騎士，無緣闖進東區冠軍賽，不過總管萊登（Trajan Langdon）依舊對現有陣容相當有信心，表示希望與季後賽表現掙扎的明星中鋒杜倫（Jalen Duren）完成續約，同時也想留住老大哥哈里斯（Tobias Harris）。

杜倫在例行賽場均可攻下19.5分和10.5籃板，也生涯首次入選明星賽，不過進入季後賽他場均得分驟減至10.2分，讓活塞火力出現斷層，先前杜倫原本被看好獲得總值超過2億美金的頂薪合約，如今身價恐出現下滑。

但總管萊登仍給予杜倫肯定，他說：「我們想和杜倫達成合約共識，他今年打出了精彩的球季，是我們能成為東區第一種子的功臣之一。」不過萊登也坦言杜倫季後賽的表現可能稍稍影響身價，他說：「我們會討論到這部分，這種情況有時會發生在年輕球員身上。」

萊登另外提到，活塞同時也希望留下前鋒哈里斯，哈里斯即將成為完全自由球員，他今年季後賽場均攻下18.1分與7.2籃板，成為活塞第二得分點，為球星康寧漢（Cade Cunningham）帶來不小支援。

NBA季後賽 活塞 杜倫

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