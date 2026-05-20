NBA／超過一年沒球隊 西蒙斯在巴哈馬勇奪「釣魚冠軍」

29歲球星西蒙斯（Ben Simmons）尚未宣布退休，但已經超過一年沒在NBA打球，如今他迎來事業第二春，在運動釣魚錦標賽奪下冠軍。

西蒙斯所屬的南佛羅里達風帆隊在運動釣魚錦標賽，贏下在巴哈馬舉行的沃克礁公開盃冠軍。西蒙斯是這支隊伍的經營者與大股東，運動釣魚錦標賽創立於2021年，有16支職業隊，分布在美國各州。

上一次西蒙斯在NBA出賽，是2024-25賽季效力快艇隊，該季出賽18場，平均得到2.9分、3.8籃板、3.1助攻，最後一次出賽是4月30日季後賽首輪G5與金塊隊交手。

西蒙斯是2016年選秀狀元，因全能球風加上前鋒體型，曾被譽為下一個詹姆斯。西蒙斯雖球風全面，但始終未把三分投射練出來，加上傷病纏身，從球星變成板凳球員。

西蒙斯曾奪下新人王、抄截王，入選3屆明星賽、2次年度防守陣容和1次年度最佳陣容第三陣，生涯效力76人、籃網和快艇隊，總共出賽383場，平均13.1分7.4籃板7.2助攻1.5抄截。