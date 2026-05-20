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NBA／合約還有4000萬美元！獨行俠新總裁開除總教練基德
基德（Jason Kidd）執教獨行俠隊5個賽季後無預警下台，球團美國時間周二晚上發聲明，這是雙方共同做出的決定。
基德合約還剩4年超過4000萬美元，獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）2024年與基德續約，上季拒絕尼克隊要求面試基德後，再度延長合約，如今卻授權新任總裁尤基利（Masai Ujiri），做出與基德分道揚鑣的決定。
「我們評估籃球部門未來時，認為現在是球隊走向新方向的正確時刻。」尤基利在聲明中表示，「我們對這支球隊有很高的期待，也有責任打造能長期爭奪總冠軍的組織。我們將進行全面且嚴謹的探索，尋找下任總教練，同時也會繼續評估整個籃球營運團隊，確保我們能達到獨行俠球迷期待。」
據ESPN報導，獨行俠前總經理哈里森（Nico Harrison）去年11月遭解雇後，基德曾表達希望升任總裁，但杜蒙幾個月告知基德，不會被納入制服組職位候選。另外，在聘請尤基利的過程中，基德並未被告知相關進展。
基德執教獨行俠期間，例行賽205勝205敗。季後賽22勝18敗，曾打進2022年西區決賽、2024年NBA總冠軍賽。不過獨行俠在打進總冠軍賽幾個月後，於2025年2月將球隊門面唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊，換回戴維斯（Anthony Davis）等包裹。這筆交易震撼全球體壇，最終被視為災難性操作，也導致哈里森8個月後遭到解雇。
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