NBA／一戰封神問鼎世界最強？溫班亞瑪：80億人有80億種看法

馬刺在西區決賽首戰上演驚心動魄的對決大戲，靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）41分24籃板的史詩級表現，歷經兩度延長以122比115在客場力克冠軍王者雷霆。

本季年度MVP前三名的溫班亞瑪，在賽前見證亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿到獎盃慶祝，首戰上演封神數據後被問及是否覺得自己是世界上最強的球員，他回答道：「現在嗎？我覺得很累啦。不過我現在還沒想這個問題。世界上有80億人，也就有80億種看法。」

對於這場比賽所傳達的訊息，溫班亞瑪強調了團隊的決心：「我們想傳達的訊息是，無論在任何環境、任何場地、對任何對手，我們作為團隊都準備好了。雖然我們還有很多要學，但我們的努力應該勝過其他人，而今晚，我們就是無可阻擋。」

溫班亞瑪此戰以22歲又134天成為季後賽史上最年輕拿到至少40分20籃板的球員，也是NBA歷史上第2位在分區決賽首戰就能交出40分20籃板以上成績的球員，與傳奇巨星張伯倫（Wilt Chamberlain）並列。此外，他也成為隊史自1996年羅賓森（David Robinson）之後，首位在季後賽拿下至少40分20籃板的球員。

不僅在進攻端統治球場，在防守方面更是展現巨大影響力，據統計，當溫班亞瑪在場時，雷霆全隊兩分球42中15、命中率35.7%，但如果他不在場時，數字提升到14投9中，命中率達64.3%。

「溫班亞瑪今晚的表現完全改變了比賽節奏，他的能量感染了全隊。我們知道雷霆很強，但我們展現出了我們的韌性。」馬刺主帥強森（Mitch Johnson）賽後稱讚道。

亞歷山大同樣也表示：「他今晚真的無解，每次突破或籃板都在關鍵時刻出現，我們只能全力追趕。」威廉斯（Jalen Williams）則說，「如果任何人能拿到41分，那就代表你肯定沒能讓他打得足夠艱難，這是我們要去解決的問題。」

溫班亞瑪不諱言，當亞歷山大賽前領取了MVP獎盃時，無疑是給了他自己很大的「激勵」。

「我還有很多東西需要學習，我希望在我的職業生涯中能多次贏得那座獎盃。」溫班亞瑪說。