NBA／與湖人達共識！唐西奇返國治療腿傷 不打國際賽專注恢復訓練

湖人當家巨星唐西奇（Luka Doncic）在球隊結束季後賽征程後，已於週日啟程返回家鄉斯洛維尼亞的盧布爾雅那（Ljubljana）。根據《SportKlub》記者帕夫尼克（Martin Pavcnik）的報導，唐西奇在離開洛杉磯前，特地與湖人管理層及運動部門代表舉行了閉門會議，雙方針對球隊繁忙的休賽季部署以及唐西奇個人的夏季訓練日程進行了詳細討論。

對於湖人球團而言，確保唐西奇能在今年秋天以百分之百健康的狀態歸隊，並為其個人的第9個NBA賽季做好萬全準備，是目前球隊的首要任務。

報導指出，唐西奇預計將優先進行腿後肌傷勢的復健療程，待身體狀況完全好轉後，再循序漸進地重啟體能訓練，以迎接2026-27年賽季的到來。

值得關注的是，唐西奇已明確表態，今年夏天將不會代表斯洛維尼亞國家隊出征。這與過往5個夏天截然不同，在過去的休賽季中，他總計為國家隊出賽了39場正式國際賽事。此次選擇退出國家隊賽程，明顯是為了徹底根治傷病，避免過度操勞。

唐西奇在2025-26賽季迎來個人NBA生涯的第8個年頭，也是他轉戰湖人後的第一個完整賽季，不過原先頗有MVP呼聲的他卻是受到傷勢影響，例行賽僅出賽64場，創下他自2018年加入聯盟以來的第3低出賽紀錄，這也是他職業生涯首次以帶傷狀態結束賽季。

從例行賽後段到整個季後賽期間，唐西奇都因二級腿後肌拉傷陷入無限期缺陣，該傷勢的嚴重程度遠超外界預期，最終湖人在第二輪遭雷霆橫掃淘汰出局。