NBA／結束12年NBA生涯重返澳洲聯賽 公園阿伯：有家的感覺

38歲老將「公園阿伯」英格斯（Joe Ingles）今天宣布結束12年NBA生涯，將重返家鄉澳洲聯賽NBL，加盟墨爾本聯隊。

英格斯2006年在NBL南龍隊開啟職業生涯，球隊解散前拿到冠軍，2014年展開NBA生涯，先後效力爵士、公鹿、魔術、灰狼，NBA生涯三分命中率高達40.9%。灰狼季後賽第二輪以2：4不敵馬刺隊，這成為英格斯NBA的最終站。

英格斯曾5度代表澳洲男籃參加奧運，並在東京奧運奪下銅牌，如今簽下墨爾本聯隊兩年合約，英格斯表示，「能在近20年後，回到職業生涯開始的地方，我不會視為理所當然。這中間發生很多事，但墨爾本一直讓我有家的感覺。」

等到NBL新賽季開打，英格斯已39歲，不過他仍認為自己能做出很多貢獻，「從籃球角度來看，這次機會真的讓我很興奮，我仍熱愛競爭，仍熱愛這項運動，也相信自己真的能幫助這支球隊贏球。」