NBA／11次失誤瑕不掩瑜！扛攻守高強度對抗 卡瑟爾：這輩子最艱難一戰

在福克斯（De'Aaron Fox）因傷無法上場的情況下，年僅21歲的新星卡瑟爾（Stephon Castle）扛下攻守重擔，儘管發生多達11次失誤，但他仍繳出17分11助攻6籃板1抄截的全能表現，成為馬刺能夠苦戰2OT驚險勝出的重要關鍵人物之一。

卡瑟爾此役先發出戰長達49分鐘，14投5中、三分球6投1中，罰球7罰6中，在高強度防守與極端體能消耗下，仍努力串聯全隊進攻。根據數據統計，未滿22歲的卡瑟爾，已經在季後賽5度達成單場至少15分、5籃板、5助攻，正式成為馬刺隊史第一人。

在此之前，馬刺隊史僅有名人堂控衛帕克（Tony Parker）能在22歲以前完成1次季後賽「15+5+5」的表現，如今卡瑟爾直接將紀錄推升至5場，也展現出球隊對這位年輕核心的高度重視。卡瑟爾也是隊史第4位在西區冠軍賽至少拿到15分10助攻5籃板的球員。

另一方面，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下41分24籃板，菜鳥哈波（Dylan Harper）也有24分11籃板6助攻7抄截，「馬刺三少」成為史上首組22歲以下在季後賽同場完成雙十的先發3人搭檔。

不過，這場比賽對卡瑟爾而言同樣充滿痛苦與煎熬，面對難纏又黏人的雷霆防守網，他全場出現11次失誤，刷新馬刺隊史季後賽單場失誤紀錄，原先是鄧肯（Tim Duncan）在2002年創下的10次失誤。

放眼NBA歷史，卡瑟爾的11次失誤也追平唐西奇（Luka Doncic）與威廉斯（John Williams），並列季後賽歷史第2多，僅次於哈登（James Harden）在2015年西區冠軍賽對勇士第5戰所出現的12次失誤紀錄。

西區冠軍賽首戰就有如此高強度攻守對決，就連渾身是勁的卡瑟爾賽後走回球員通道時，面對鏡頭都忍不住感嘆：「這是我這輩子打過最艱難的一場比賽。」

不過談到這場消耗驚人的二度延長大戰，卡瑟爾認為球隊能夠笑到最後，最大原因在於始終保持冷靜。

卡瑟爾表示：「我認為我們展現出了非常棒的沉穩。從比賽開始到結束，大家其實都已經筋疲力盡，但在那種時刻，戰術執行力變得非常重要。我覺得我們的執行幾乎完美，尤其是在防守端。」

他更特別讚賞溫班亞瑪是世界第一人，對於球隊的重要性難以言喻。「他真的幫我們彌補了很多失誤。他的存在讓我們在很多危急時刻仍能保持競爭力。我認為大部分時間，我們都維持清醒的頭腦，而那正是我們最後能夠佔據上風的原因。」

第一次延長賽結束前，溫班亞瑪在接近中圈Logo的位置投進超高難度追平三分，談到那記不可思議的投籃時，卡瑟爾毫不猶豫地說：「我知道那球一定會進。當他出手的那一刻，你就會知道。」

隨著比賽進入第2次延長，雙方球員體力幾乎都已到達極限。卡瑟爾坦言，相較於身體疲憊，精神上的消耗其實更加可怕。

「我覺得更多是精神上的折磨。打到那個階段，兩隊基本上都沒有什麼秘密了，彼此的戰術也早就摸透。真正的考驗，是在身體極度疲勞的情況下，還能不能專注於細節，還能不能執行那些平常反覆演練的東西。」

卡瑟爾強調，雖然客場擊敗雷霆的意義十分重大，全隊當下也確實盡情慶祝，但季後賽顯然沒有太多沉浸喜悅的時間。

「這真的是一場讓人精疲力盡的比賽。我們犯了很多錯，但最後還是撐了下來，這是最令人安心的地方。不過，我認為我們必須盡快把這場比賽翻頁。周四我們還得再回到這裡，再努力贏下一場勝利。」