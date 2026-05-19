NBA／領完MVP表現掉漆 亞歷山大承認：要表現更好

西區冠軍賽首戰前，雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領到生涯第二座年度MVP，但史上第14位蟬聯年度MVP的得主今天23投僅中7，兩度延長賽加總只得2分，讓馬刺隊以122：115踢館成功。

雷霆前兩輪系列賽都是4戰「橫掃」，西區冠軍賽一開始就踢到鐵板，前三節只拿10分的亞歷山大說：「我們需要表現更好，尤其是我。」

「我必須打得更好，尤其面對這樣的強隊，僅此而已。」出賽51分鐘是雷霆最多的亞歷山大說。

今天雷霆當家球星靠第四節攻下12分，助隊瓦解最多10分落後，全場也有24分、12助攻的「雙10」數據，替補大將卡盧索（Alex Caruso）更以14投8中的三分球表現轟下生涯季後賽新高31分，但季後賽連勝仍告終。

本季例行賽場均31.3分的亞歷山大提到，很清楚隊友的能耐，也知道團隊有發揮時能達到何種水準，「很不幸的是我沒能在今晚打出最好表現，但這有時就是會發生，有時你狀況超好，有時不然，要學會接受打擊，不要氣餒，繼續做自己。」

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）是亞歷山大今年挑戰連霸年度MVP的主要對手，今天黑衫軍長人繳出41分、24籃板的超狂數據，締造聯盟新紀錄，防守端也給雷霆製造許多壓力。

「這肯定是個挑戰，他個子高、臂展長，在籃下有很大威嚇效果。」亞歷山大表示，打到禁區時必須打得聰明、有耐心，同時也要很積極，不能怯弱，「如果太擔心就會失去侵略性，這就是他們掌控比賽的點。你必須打得積極同時又保持腦袋清醒。」